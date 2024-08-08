Рынок «первички»: Что будет с ценами на недвижимость

Цены на недвижимость в 2024 году уже выросли на 20% по сравнению с 2023 годом и к концу этого года первичный рынок ожидает дальнейшее удорожание квадратных метров в новостройках. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие инвестиционной компании InCo home, инвестирующей в объекты строительства на первичном рынке недвижимости Киева.

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Как изменились цены

В сегменте «эконом» цены выросли на 18−20%: с $1000−1100 в 2023 году квадратный метр подорожал до $1200−1290 в 2024 году за метр кв.

В классе «комфорт» удорожание квадратного метра неоднородно от 8% до 21% в зависимости от готовности объекта и других факторов. В 2023 году цены колебались от $1000 до $1400 за м.кв., то в 2024-м цены стартуют от $1200 и доходят до $1500 за м. кв.

По «бизнес-классу» компания заявляет об удорожании от 20 до 50% в год. В зависимости от планировки и этажа цена с $1600 выросла до $2450, а с $2300 до $2800.

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В то же время, в сегментах «комфорт» и «бизнес» при условии 100% оплаты покупатель может рассчитывать на скидку в 5% от стоимости объекта.

Кардинально изменилась зависимость стоимости от этажа: в отличие от более высокой цены на верхних этажах на квартиры с видами в прошлом, теперь дороже стоят нижние этажи из-за ситуации в энергетике.

Кроме того, для покупателя квадратный метр жилья еще подорожает примерно на $100 в случае покупки на условиях рассрочки.

Причины удорожания

«Удорожание происходит на фоне существенного (около 20%) снижения продаж и падения спроса по сравнению с первым полугодием 2023 года, а также крайне ограниченной покупательной способности сегодня. Также наблюдаем существенный рост количества покупок в рассрочку. Многие годы она стабильно занимала около 30% в структуре продаж, а за последние полгода ее доля росла до 67% в отдельные месяцы», — заявил Богдан Серотюк, совладелец и партнер InCo home.

Предложение по рассрочке от застройщиков также сокращается на рынке из-за ограниченного количества новых проектов.