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8 августа 2024, 14:10 Читати українською

Рынок «первички»: Что будет с ценами на недвижимость

Цены на недвижимость в 2024 году уже выросли на 20% по сравнению с 2023 годом и к концу этого года первичный рынок ожидает дальнейшее удорожание квадратных метров в новостройках. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие инвестиционной компании InCo home, инвестирующей в объекты строительства на первичном рынке недвижимости Киева.

Цены на недвижимость в 2024 году уже выросли на 20% по сравнению с 2023 годом и к концу этого года первичный рынок ожидает дальнейшее удорожание квадратных метров в новостройках.
Фото: depositphotos

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Как изменились цены

В сегменте «эконом» цены выросли на 18−20%: с $1000−1100 в 2023 году квадратный метр подорожал до $1200−1290 в 2024 году за метр кв.

В классе «комфорт» удорожание квадратного метра неоднородно от 8% до 21% в зависимости от готовности объекта и других факторов. В 2023 году цены колебались от $1000 до $1400 за м.кв., то в 2024-м цены стартуют от $1200 и доходят до $1500 за м. кв.

По «бизнес-классу» компания заявляет об удорожании от 20 до 50% в год. В зависимости от планировки и этажа цена с $1600 выросла до $2450, а с $2300 до $2800.

Читайте: Новые налоги с продажи жилья: будем платить больше или пойдем в схемы

В то же время, в сегментах «комфорт» и «бизнес» при условии 100% оплаты покупатель может рассчитывать на скидку в 5% от стоимости объекта.

Кардинально изменилась зависимость стоимости от этажа: в отличие от более высокой цены на верхних этажах на квартиры с видами в прошлом, теперь дороже стоят нижние этажи из-за ситуации в энергетике.

Кроме того, для покупателя квадратный метр жилья еще подорожает примерно на $100 в случае покупки на условиях рассрочки.

Причины удорожания

«Удорожание происходит на фоне существенного (около 20%) снижения продаж и падения спроса по сравнению с первым полугодием 2023 года, а также крайне ограниченной покупательной способности сегодня. Также наблюдаем существенный рост количества покупок в рассрочку. Многие годы она стабильно занимала около 30% в структуре продаж, а за последние полгода ее доля росла до 67% в отдельные месяцы», — заявил Богдан Серотюк, совладелец и партнер InCo home.

Предложение по рассрочке от застройщиков также сокращается на рынке из-за ограниченного количества новых проектов.

Страхование квартир от последствий военных действий

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
8 августа 2024, 14:30
#
Наверное очередь стоит
из желающих купить…
+
+45
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
8 августа 2024, 14:31
#
Здорожчення відбувається на фоні суттєвого (близько 20%) зниження продажів та падіння попиту у порівнянні першим півріччям 2023 року, а також вкрай обмеженої купівельної спроможності сьогодні

Попит падає ціна росте? Може швидше ціна росте, бо молодий недосвідчений покупець не шарить скільки воно має коштувати плюс має можливість фінансувати з програм типу єОселя і погоджується на якісь космічні умови?
+
+105
Smerch747
Smerch747
8 августа 2024, 14:33
#
«Здорожчення відбувається на фоні суттєвого (близько 20%) зниження продажів та падіння попиту.

Це я не кумекаю чи лижі не їдуть. Зниження попиту призводить до росту цін? А хіба має бути не навпаки?
+
0
Ranet
Ranet
8 августа 2024, 15:50
#
Не кумекаешь.
На спрос отвечает не цена, а предложение.
Предложение ниже, цена выше.
+
0
Smerch747
Smerch747
8 августа 2024, 16:27
#
Спрос=попит.
Мабуть мали на увазі пропозицію, а не попит.
+
+30
vfp
vfp
8 августа 2024, 14:46
#
Феєричний … писака
+
+30
Andrik044
Andrik044
8 августа 2024, 15:56
#
Якби я був забудовником, і в бізнесі все йшло дуже погано, напевно так само як і автор всіма способами переконував би потенційних клієнтів, що інвестиція у новобудови Києва, це найкраще рішення яке тільки може бути у наш час.
+
0
efess
efess
8 августа 2024, 16:06
#
Ну не будуть же вони казати вам протилежне…
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