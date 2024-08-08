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8 августа 2024, 13:13 Читати українською

После падения европейские фондовые биржи показали лучший суточный результат за девять месяцев

Европейские фондовые биржи закрылись ростом в среду, 7 августа, продемонстрировав лучшие показатели более чем за девять месяцев, поскольку мировые рынки продолжали приходить в себя после недавнего падения. Об этом сообщает CNBC.

Европейские фондовые биржи закрылись ростом в среду, 7 августа, продемонстрировав лучшие показатели более чем за девять месяцев, поскольку мировые рынки продолжали приходить в себя после недавнего падения.
Фото: pixabay.com

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Европейский индекс Stoxx 600 закрылся на 1,56% выше в среду по сравнению со вторником. Это его лучший результат за одну сессию более чем за девять месяцев.

Французский CAC 40 подскочил на 1,9%, британский индекс FTSE 100 вырос на 1,75%, а германский DAX повысился на 1,47%.

Читайте также: На мировых фондовых рынках была кровавая резня: станет ли она началом нового кризиса

Отмечается, что банки компенсировали на торгах в среду недавние резкие потери ростом на 3%, в то время как акции компаний по предоставлению финансовых услуг прибавили 2,36%.

Напомним

«Минфин» писал, что японские акции упали в понедельник, 5 августа, в результате индекс Nikkei 225 обрушился почти на 13%, что явилось крупнейшим однодневным падением в его истории, поскольку мировые рынки обеспокоены перспективой рецессии в США.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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