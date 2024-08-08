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8 августа 2024, 12:15 Читати українською

Транзит российского газа через Украину упал до самого низкого уровня почти за 1,5 года

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб. м, как свидетельствуют подтвержденные номинации «Оператора ГТС Украины» в точке входа «Суджа», передает ExPro.

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб.
Фото: depositphotos

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В сравнении с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%. Это самое низкое значение транзита с 1 мая 2023 г. Традиционно объемы транзита российского газа через Украину составляли около 42−42,4 млн куб м в сутки.

Пока причины сокращения транзита неизвестны. Напомним, накануне в «Операторе ГТС Украины» сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме.

Напомним

В среду 7 августа в телеграм-каналах появилась информация, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области рф. Позже появилась неподтвержденная информация о том, что ВСУ контролируют населенный пункт Суджа.

ГИС «Суджа» является ключевым объектом поставки российского газа в Европу через Украину. «Суджа» — единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.

На фоне военной операции в Курской области цены на природный газ в Европе в среду 7 августа резко выросли — до €38,75/MWh (+5,7%), наивысшее значение с декабря 2023 г.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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bonv
bonv
8 августа 2024, 12:29
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Акціонери «Укрнафтобуріння» готові невідкладно розпочати видобуток у разі відновлення судом корпоративних прав — заява JKX Oil & Gas.
https://tsn.ua/ukrayina/akcioneri-ukrnaftoburinnya-gotovi-nevidkladno-rozpochati-vidobutok-u-razi-vidnovlennya-sudom-korporativnih-prav-zayava-jkx-oil-gas-2636445.html
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0
bonv
bonv
8 августа 2024, 12:31
#
Ціни на газ в Європі штормить через операцію України в РФ, — Bloomberg
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0
bonv
bonv
8 августа 2024, 12:36
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Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що атомна генерація наразі забезпечує до 60% споживання електроенергії
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Всі розуміють, що атомна енергетика потрібна. Всі розуміють, що завдяки атомній енергетиці сьогодні десятий день вся країна живе без обмежень електропостачання», — заявив Галущенко.
Зазначається, що Міненерго сподіваються, що парламент уже найближчим часом розгляне урядовий проєкт закону про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які дадуть в енергосистему додатково 2,2 ГВт потужності.
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