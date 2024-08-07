В Нафтогазе назвали реальную рыночную цену на газ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 августа 2024, 18:51 Читати українською

В Нафтогазе назвали реальную рыночную цену на газ

Сейчас рыночная цена на газ для населения Украины составляет 7,96 грн за 1 кубометр, при том что реальная рыночная цена — 15 грн за куб. м. Об этом в интервью NV Бизнес заявил СЕО НАК Нафтогаз Алексей Чернышев.

Сейчас рыночная цена на газ для населения Украины составляет 7,96 грн за 1 кубометр, при том что реальная рыночная цена — 15 грн за куб.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отвечая на вопрос, должно ли население платить 15 грн за куб. м, Чернышев отметил: «Я этого не говорю. Частные потребители сейчас находятся в чувствительной ситуации. Действует мораторий на рост цен. Мы обеспечим стоимость в размере 7,96 грн на следующую зиму».

По его словам, эта разница в тарифах сокращает возможности Нафтогаза платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Тем самым сокращаются возможности Украины реализовывать социальные программы или программы развития.

«Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире. Мы должны защищать уязвимые слои населения, это наша задача как государства. Но мы не должны поставлять энергию неуязвимым слоям населения по заниженной цене», — заявил Чернышев.

Напомним

«Минфин» писал, что Нафтогаз в апреле 2024 года продлил действие тарифного плана для населения в размере 7,96 грн за 1 кубометр до мая 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
7 августа 2024, 20:02
#
Чому не 50 грн.? Де хоч якісь обгрунтування?
+
0
Smerch747
Smerch747
7 августа 2024, 21:39
#
Это немцы пускай мерзнут, а мы великие укры. Пускай нам всё дают бесплатно, да и ещё пенсию поднимите до 100тис. А ТО ЧЕ МАЛО?
Українець і ринковий механізм це антоніми. Хоча справедливості раді, неадекватна політика влади і корупція важливий фактор. Краще я буду красти і отримувати халяву аніж влада — результат таких дій.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают shabash, Smerch747 и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами