В Нафтогазе назвали реальную рыночную цену на газ

Сейчас рыночная цена на газ для населения Украины составляет 7,96 грн за 1 кубометр, при том что реальная рыночная цена — 15 грн за куб. м. Об этом в интервью NV Бизнес заявил СЕО НАК Нафтогаз Алексей Чернышев.

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Отвечая на вопрос, должно ли население платить 15 грн за куб. м, Чернышев отметил: «Я этого не говорю. Частные потребители сейчас находятся в чувствительной ситуации. Действует мораторий на рост цен. Мы обеспечим стоимость в размере 7,96 грн на следующую зиму».

По его словам, эта разница в тарифах сокращает возможности Нафтогаза платить дивиденды и налоги в государственный бюджет. Тем самым сокращаются возможности Украины реализовывать социальные программы или программы развития.

«Я сторонник исключительно рыночных механизмов, больше ничего не действует в мире. Мы должны защищать уязвимые слои населения, это наша задача как государства. Но мы не должны поставлять энергию неуязвимым слоям населения по заниженной цене», — заявил Чернышев.

Напомним

«Минфин» писал, что Нафтогаз в апреле 2024 года продлил действие тарифного плана для населения в размере 7,96 грн за 1 кубометр до мая 2025 года.