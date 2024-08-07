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7 августа 2024, 16:26 Читати українською

BlackRock не видит признаков рецессии в США — отчет

Аналитики крупнейшей инвесткомпании мира BlackRock оценивают данные о безработице в США, ставшие одной из причин обвала на мировых фондовых рынках 5 августа как признак замедления экономики, но не рецессии. Об этом говорится в отчете BlackRock, опубликованном после событий 5 августа, с которым ознакомился Forbes.

Аналитики крупнейшей инвесткомпании мира BlackRock оценивают данные о безработице в США, ставшие одной из причин обвала на мировых фондовых рынках 5 августа как признак замедления экономики, но не рецессии.
Фото: depositphotos

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О чем идет речь в отчете

Компания не стала уменьшать объемы инвестиций в акции американских компаний, которые доминируют в ее портфеле и считают нынешнее падение рынков хорошей возможностью для покупки таких активов. В преддверии о преувеличенных опасениях о рецессии США в отчете от 4 августа писали также аналитики инвестбанка Goldman Sachs.

Хуже ожиданий показатели рынка труда в США могут быть признаком замедления экономики, но не рецессии, поскольку основной причиной стали не увольнения, а иммиграция в страну, вызвавшая увеличение предложения рабочей силы.

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«Создание рабочих мест замедляется, но средний показатель за последние три месяца составляет 170 000», — говорится в отчете BlackRock.

Несмотря на замедление темпов роста потребительских расходов в США, аналитики инвесткомпании считают этот показатель «здоровым». Также они отметили более высокие ожидания прибыли американских корпораций во втором квартале.

«Рост доходов компаний S&P 500 составил примерно 13% по сравнению с ожидаемыми 9% в начале года», — отмечается в отчете.

«Мы продолжаем держать доминирующую долю в растущих активах за счет „мегасили“ искусственного интеллекта, — отмечается в отчете BlackRock. — Также мы считаем, что распродажа на фондовых рынках открывает возможности для покупки активов, поскольку на цены могли повлиять ожидания инвесторов по поводу более сильного снижения ставки ФРС».

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Напомним

5 августа фондовые биржи по всему миру обрушились на один из крупнейших обвалов за последние несколько лет. Инвесторы устроили распродажу акций из-за опасений рецессии в США после публикации 2 августа отчета о рынке труда в стране с ниже прогнозов показателями. Кроме того, Япония подняла учетную ставку до 0,25%.

Третий фактор — ряд не слишком убедительных отчетов крупных технологических корпораций компаний. В частности, Nvidia накануне сообщила о трехмесячной отсрочке выхода на рынок новых чипов искусственного интеллекта из-за недостатков конструкции, что может повлиять на таких клиентов, как Meta, Google и Microsoft.

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Источник: Минфин
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