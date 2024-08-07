Биткоин пережил самый волатильный день с момента крушения криптобиржи FTX — K33 Research

В понедельник, 5 августа, биткоин продемонстрировал самый волатильный день с момента краха криптовалютной биржи FTX . В прошлый раз показатель достигал таких значений в ноябре 2022 года. Об этом говорится в отчете аналитической компании K33 Research.

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Отмечается, что рынок столкнулся с глобальной распродажей актива, а так называемый high-low спрэд подскочил до 19%. При этом колебания цены достигли максимума за прошедшие 20 месяцев.

По словам аналитиков, 5 августа разница между самой высокой и самой низкой ценой первой криптовалюты напоминала осенний «хаос» 2022 года. В то же время падение стоимости биткоина ниже отметки в $50 000 привело к значительному росту торгов.

Этот показатель в первый день недели достиг $14,5 млрд, зафиксировав рекордные значения с марта 2024 года. В то же время торговый оборот всего крипторынка составил $244 млрд.

Что будет дальше

Эксперты считают, что в ближайшее время цена биткоина будет держаться в районе от $50 000 до $58 000. По их мнению, этот фактор повлияет на сильное падение условного открытого интереса по бессрочным фьючерсам на актив.

Напомним

«Минфин» писал, что курс биткоина утром 5 августа упал ниже $50 тыс., за 24 часа первая криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%.

Кроме этого за сутки общая капитализация крипторынки просела более чем на $400 млрд.

В ужине 6 августа биткоин приостановил падение и перешел к росту. На момент написания новости цена первой криптовалюты составляет $57 360.