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7 августа 2024, 11:45 Читати українською

В Польше дефицит рабочих рук из-за нехватки украинцев

У Польши не хватает рабочих рук из-за сокращения миграции украинцев, пишет издание Rzeczpospolita.

У Польши не хватает рабочих рук из-за сокращения миграции украинцев, пишет издание Rzeczpospolita.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПроблемы с наймомКомпании все чаще сталкиваются с проблемами при найме сотрудников, а количество вакансий только увеличивается от квартала к кварталу.
Фото:multi-viza.com.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Проблемы с наймом

Компании все чаще сталкиваются с проблемами при найме сотрудников, а количество вакансий только увеличивается от квартала к кварталу.

Большая проблема в строительных, производственных компаниях, транспорте и логистике, где работают многие мигранты.

Экономисты считают, что ситуация может еще ухудшиться, потому что «потенциал иммиграции из стран с похожим культурным прошлым (например, Украины и беларуси) постепенно иссякает, и правительство может усилить миграционную политику, что повлияет на приток рабочей силы из более отдаленных стран».

Читайте: Польша изменила условия предоставления помощи беженцам: что ждать украинцам

Демографическая ситуация в Польше также способствует увеличению дефицита рабочей силы.

Отметим, что в последнее время основной поток украинских беженцев идет в Германию, где и пособие, и зарплата значительно выше, чем в Польше. К тому же многие украинцы, которые раньше жили в Польше, по тем же причинам переезжают в Германию.

Сколько украинцев работает в Польше

Как пишет uamedia.eu, по состоянию на февраль 2024 года в Польше находилось более одного миллиона иностранцев. Их доля в общем количестве работников составляет 6,6%. Больше иностранных работников в Польше приехало из Украины.

По данным Главного управления статистики, на конец февраля 2024 года в Польше работали 1004,6 тысяч иностранцев, в том числе 384,2 тысячи из них работали по договорам подряда и связанным с ними договорам.

Большинство иностранных работников — мужчины, хотя их доля уменьшилась с января 2022 года по февраль 2024 года с 64,7% до 59,5%.

Согласно отчету, большинство иностранцев, работающих в Польше, приехали из Украины. В конце февраля этого года их насчитывалось 690,2 тысяч человек.

Количество украинских работников уменьшилось по сравнению с январем 2022 года на 4,6% и к концу февраля 2024 года составило 68,7%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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