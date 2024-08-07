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7 августа 2024, 10:10 Читати українською

У банков Аргентины закончилось место для хранения ветхих песо

Банки Аргентины заявили об «отчаянной» ситуации в своих хранилищах, оказавшихся «заваленными"старыми песо, пишет газета La Nacion со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Банки Аргентины заявили об «отчаянной» ситуации в своих хранилищах, оказавшихся «заваленными
Фото:depositphotos

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Что происходит

В Аргентине, где инфляция в прошлом году превысила 200%, на одного жителя приходится 258 банкнот. Это значительно превышает показатель в Чили (68 банкнот на душу населения), Европе (65 банкнот) или Бразилии (35 банкнот).

По данным Ц Б Аргентины, в стране находится в обращении 11 859 млрд банкнот; что равнозначно почти 12 тоннам бумажных денег. Это примерно на 20% больше, чем количество банкнот, находившихся в обращении в декабре прошлого года, и в два раза больше по сравнению с декабрем 2019 года.

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«Раньше люди приходили в банк с рюкзаком, полным песо, чтобы положить их на счет. Потом они начали приходить с чемоданом для ручной клади, а теперь они приходят с 23-килограммовым багажным чемоданом. Все хотят избавиться от мелких банкнот», — рассказали изданию в одном из банков.

Менеджеры банков описывают ситуацию как критическую: им больше негде хранить наличные. Дело в том, что Ц Б Аргентины, где обычно хранятся излишки песо, и у которого тоже закончилось место для хранения денег, делегировало эту функцию банкам. Те, в свою очередь, были вынуждены искать новые места для хранения банкнот.

По данным La Nacion, с 2020 года банки построили 10 крупных хранилищ (в банковском секторе их называют саркофагами) стоимостью $4 млн каждое и 100 более мелких хранилищ (на них было потрачено в общей сложности $100 млн). Но и эти хранилища в настоящее время оказались забитыми.

В ответ на эту ситуацию Центральный банк в 2023 году приобрел две машины для ускорения процесса уничтожения устаревших банкнот (теперь у него их три). Однако машины не в состоянии работать на полной мощности, указывает издание.

Аргентинские банки уже обратились в Центробанк страны с просьбой смягчить некоторые нормативные требования к купюрам, чтобы ускорить процесс уничтожения банкнот.

ЦБ пообещал, что будет быстрее признавать негодными купюры в 100, 200 и 500 песо, и в ближайшем времени — купюры в 1000 песо, что позволит их быстрее уничтожать, и, как предполагается, снизит нагрузку на хранилища банков.

Как отмечает La Nacion, такая ситуация с банкнотами в Аргентине не нова. Она началась во время второго срока президентства Кристины Киршнер, когда экс-президент запретила выпуск банкнот более высокого номинала в рамках борьбы с инфляцией.

Напомним

При новом президенте Хавьере Милее Ц Б выпустило банкноты номиналом 10 тысяч песо, купюры в 20 тысяч песо, как ожидается, появятся в октябре 2024 года.

API курсов валют в Украине в реальном времени

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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noire
noire
7 августа 2024, 11:14
#
«11859 млрд банкнот, що рівнозначно майже 12 тонн паперових грошей»
Правильно, мабуть, буде 12 тис. тонн
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