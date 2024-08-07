Банки Аргентины заявили об «отчаянной» ситуации в своих хранилищах, оказавшихся «заваленными"старыми песо, пишет газета La Nacion со ссылкой на представителей кредитных организаций.
У банков Аргентины закончилось место для хранения ветхих песо
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Что происходит
В Аргентине, где инфляция в прошлом году превысила 200%, на одного жителя приходится 258 банкнот. Это значительно превышает показатель в Чили (68 банкнот на душу населения), Европе (65 банкнот) или Бразилии (35 банкнот).
По данным
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«Раньше люди приходили в банк с рюкзаком, полным песо, чтобы положить их на счет. Потом они начали приходить с чемоданом для ручной клади, а теперь они приходят с 23-килограммовым багажным чемоданом. Все хотят избавиться от мелких банкнот», — рассказали изданию в одном из банков.
Менеджеры банков описывают ситуацию как критическую: им больше негде хранить наличные. Дело в том, что
По данным La Nacion, с 2020 года банки построили 10 крупных хранилищ (в банковском секторе их называют саркофагами) стоимостью $4 млн каждое и 100 более мелких хранилищ (на них было потрачено в общей сложности $100 млн). Но и эти хранилища в настоящее время оказались забитыми.
В ответ на эту ситуацию Центральный банк в 2023 году приобрел две машины для ускорения процесса уничтожения устаревших банкнот (теперь у него их три). Однако машины не в состоянии работать на полной мощности, указывает издание.
Аргентинские банки уже обратились в Центробанк страны с просьбой смягчить некоторые нормативные требования к купюрам, чтобы ускорить процесс уничтожения банкнот.
ЦБ пообещал, что будет быстрее признавать негодными купюры в 100, 200 и 500 песо, и в ближайшем времени — купюры в 1000 песо, что позволит их быстрее уничтожать, и, как предполагается, снизит нагрузку на хранилища банков.
Как отмечает La Nacion, такая ситуация с банкнотами в Аргентине не нова. Она началась во время второго срока президентства Кристины Киршнер, когда экс-президент запретила выпуск банкнот более высокого номинала в рамках борьбы с инфляцией.
Напомним
При новом президенте Хавьере
Комментарии - 1
Правильно, мабуть, буде 12 тис. тонн