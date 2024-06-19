В Аргентине фиксируют рекордный излишек бюджета при президентстве Хавьера Милея

В мае в Аргентине отчитались о профиците бюджета в размере 2,57 миллиарда долларов , что является самым большим при правлении президента-либертарианца Хавьера Милея. Об этом сообщает Reuters.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Аргентина, испытывающая нехватку наличных денег, пятый месяц подряд имеет профицит первичного бюджета в размере 2,33 трлн. песо (2,57 млрд долл.).

Отмечается, что это был первый случай, когда государство зарегистрировало пять месяцев финансового профицита бюджета с 2008 года.

Результат в сочетании с месячным профицитом финансового бюджета в размере 1,18 триллиона песо подчеркивает, что правительство Милея перевыполнит обязательство достичь нулевого дефицита в этом году, чтобы исправить экономику страны.