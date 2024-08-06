Один из соучредителей monobank и член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте («Совет семи») Олег Гороховский выступил за сокращение программ поддержки бизнеса вместо предложенного в законопроекте № 11416 повышения налогов для малых и средних предприятий. Об этом он написал в телеграм-канале.
Трогать «малышей» нельзя: Гороховский предлагает сократить программы поддержки бизнеса, а не повышать налоги
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Позиция Совета семи
«Мы уверены, что трогать маленькие и средние ФОПы нельзя. Запланированное повышение налоговой нагрузки на них может принести дополнительно около 7,9 млрд гривен — эта сумма несопоставима с потребностями бюджета, с одной стороны, с другой, она сравнима с расходами на программы поддержки бизнеса, которые лучше сократить, чем повышать налоги «малышам», — написал он.
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Гороховский также отметил, что необходимо положить конец структурированию крупных бизнесов через ФОП и начать борьбу с зарплатами в конвертах и неуплатой налогов крупным бизнесом.
«Не платить налоги, особенно во время войны, это преступление, как не объясняй себе причины, оправдывать это нельзя, но акцент следует делать на крупном бизнесе», — объяснил соучредитель monobank.
Повышение налогов
Как писал «Минфин», в июле Кабмин одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд грн, в том числе 495,3 млрд грн. — на оборону.
Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд. грн.
Позже представителям бизнеса не удалось убедить Министерство финансов отказаться от повышения налогов.
Комментарии - 3
А вообще ввести возможность откупиться от мобилизации за 15 000$ вообще закроет весь дефицит бюджета.
Сейчас те же 10−15 000$ платят за пересечение границы. При чем если кто-то думает, что пик бегства прошёл — очень глубоко заблуждается.
Жду в комментах «Богатые откупятся бедные пойдут умирать». Только проблема в том, что богатые и сейчас откупятся, а бедные пойдут умирать. Только деньги пойдут не в бюджет, а врачу или товарищу майору. Просто это нужно наконец признать.