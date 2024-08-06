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6 августа 2024, 16:10 Читати українською

Трогать «малышей» нельзя: Гороховский предлагает сократить программы поддержки бизнеса, а не повышать налоги

Один из соучредителей monobank и член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте («Совет семи») Олег Гороховский выступил за сокращение программ поддержки бизнеса вместо предложенного в законопроекте № 11416 повышения налогов для малых и средних предприятий. Об этом он написал в телеграм-канале.

Один из соучредителей monobank и член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте («Совет семи») Олег Гороховский выступил за сокращение программ поддержки бизнеса вместо предложенного в законопроекте № 11416 повышения налогов для малых и средних предприятий.
Фото: Олег Гороховский/instagram.com

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Позиция Совета семи

«Мы уверены, что трогать маленькие и средние ФОПы нельзя. Запланированное повышение налоговой нагрузки на них может принести дополнительно около 7,9 млрд гривен — эта сумма несопоставима с потребностями бюджета, с одной стороны, с другой, она сравнима с расходами на программы поддержки бизнеса, которые лучше сократить, чем повышать налоги «малышам», — написал он.

Читайте: Откровенный разговор о повышении налогов: Бизнесу не удалось отказать власти

Гороховский также отметил, что необходимо положить конец структурированию крупных бизнесов через ФОП и начать борьбу с зарплатами в конвертах и неуплатой налогов крупным бизнесом.

«Не платить налоги, особенно во время войны, это преступление, как не объясняй себе причины, оправдывать это нельзя, но акцент следует делать на крупном бизнесе», — объяснил соучредитель monobank.

Повышение налогов

Как писал «Минфин», в июле Кабмин одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд грн, в том числе 495,3 млрд грн. — на оборону.

Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд. грн.

Позже представителям бизнеса не удалось убедить Министерство финансов отказаться от повышения налогов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
Strain
Strain
6 августа 2024, 16:18
#
Ну так Гороховский всё логично говорит.
А вообще ввести возможность откупиться от мобилизации за 15 000$ вообще закроет весь дефицит бюджета.
Сейчас те же 10−15 000$ платят за пересечение границы. При чем если кто-то думает, что пик бегства прошёл — очень глубоко заблуждается.
Жду в комментах «Богатые откупятся бедные пойдут умирать». Только проблема в том, что богатые и сейчас откупятся, а бедные пойдут умирать. Только деньги пойдут не в бюджет, а врачу или товарищу майору. Просто это нужно наконец признать.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
6 августа 2024, 17:05
#
Этого не будет до самого конца. Просто потому что у нас щас официально 90к расследуемых дел о дезертирстве. Если официально дать возможность откупится, то тех у кого на это не будет денег придется заставлять идти в бой заградотрядами или ошейниками с взрывчаткой, потому что вопрос «почему я?» будет в разы чаще подниматься.
+
+15
bonv
bonv
6 августа 2024, 16:59
#
Добийте бізнес в Україні. Зе-приколісти.
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