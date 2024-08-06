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6 августа 2024, 16:52 Читати українською

С начала года налоги от игорного бизнеса выросли почти в три раза — Гетманцев

За семь месяцев 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса составили 9,8 млрд грн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев.

За семь месяцев 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса составили 9,8 млрд грн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Фото:depositphotos

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Налоги

«Анализируя июль 2024 года, есть подтверждение тенденции. Поступления составили — 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза больше, чем было в июле 2023-го», — уточнил он.

В то же время, Гетманцев подчеркнул, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) до сих пор не запустила соответствующую систему онлайн-мониторинга.

Читайте: Реестр лудоманов вырос в два раза с начала года

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что более 7,8 тысячи украинцев находится в Реестре лудоманов. Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024 года.

4 585 человек были включены в реестр за первые шесть месяцев 2024 года. Это на 18% больше, чем за предыдущие 2,5 года. Ежемесячно реестр пополняется в среднем на 760 человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 августа 2024, 16:58
#
Військових облапошують і радіють типу податками…
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