Фондовый рынок США потерял на открытии почти $2 трлн

В понедельник, 5 августа, фондовый рынок США при открытии торгов потерял около $2 трлн. Об этом свидетельствуют данные рынков.

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Обвал рынка

Акции Apple на открытии упали на 5%, Nvidia — 11%. Остальные активы также в красной зоне.

Индекс S&P 500 упал на 2,882%, Dow Jones — 2,37%, Nasdaq — 3,08%.

Потери акций так называемой «Великолепной семерки» должны сократить совокупную рыночную стоимость компаний почти на $1 трлн.

Причины

На прошлой неделе вышел отчет о занятости в США, засвидетельствовавший худшие показатели, чем ожидалось. Прием на работу заметно замедлился в июле, а безработица выросла до самого высокого уровня почти за три года.

Эти факты вызвали беспокойство, что ФРС затянет с понижением ставок.

На этом фоне на фондовом рынке и на рынке криптовалют наблюдается обвал, усиливающий рекордное снижение японского рынка.

Японские акции упали 5 августа, в результате чего индекс Nikkei 225 обвалился почти на 13%, японский Topix упал на целых 11%, уничтожив годовой прирост.

На выходных Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила, что сократила вдвое свою долю в Apple — крупнейшем пакете акций конгломерата — в ходе продажи акций, вызвавшей опасения по поводу перспектив технологической отрасли.