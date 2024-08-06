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6 августа 2024, 15:23 Читати українською

Украинский бизнес и граждане в июле увеличили инвестиции в ОВГЗ на 16 миллиардов гривен

В июле 2024 года украинский бизнес увеличил свои инвестиции в государственные облигации на 10,6 млрд грн, а граждане — на 5,2 млрд грн по сравнению с июнем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В июле 2024 года украинский бизнес увеличил свои инвестиции в государственные облигации на 10,6 млрд грн, а граждане — на 5,2 млрд грн по сравнению с июнем.
Фото: НБУ

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Оборот

По состоянию на 1 августа, в обращении находится ОВГЗ более чем на 1,67 трлн грн. Наибольшая часть находится у коммерческих банков (43,4%) и НБУ (40,7%). Доля юридических и физических лиц увеличилась по сравнению с прошлым месяцем и составляет 10,2% (+0,5%) и 3,8% (+0,2%) соответственно. Доля нерезидентов составляет 1,9%, а территориальных общин — 0,04%.

Выплаты

Выплаты по погашению ОВГЗ составили в июле 10,2 млрд. грн. Уровень рефинансирования в ОВГЗ с начала года — 146%. То есть Минфин привлекает почти вдвое больше, чем погашает.

Доходность

Средневзвешенная доходность ОВГЗ номинированных в гривне в июле равнялась 15,08%, номинированных в долларе — 4,66%. ОВГЗ продолжают являться наиболее привлекательным инвестиционным инструментом на рынке.

В июле 2024 года министерство привлекло от выпуска государственных облигаций 38 млрд грн в эквиваленте — 26,4 млрд грн и $285,7 млн.

35,5 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ в июле — это военные облигации. Привлеченные средства устремляются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

За январь-июль 2024 года от размещения ОВГЗ на аукционах Министерство финансов Украины привлекло 289,3 млрд грн в эквиваленте. За военное состояние — 1,1 трлн грн в эквиваленте.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
6 августа 2024, 15:47
#
Очередная пирамида, Проще купить доллары, даже без вклада в банк в прошлом году курс был 36 сейчас 41.2 и уже ты в плюсе…
+
0
bonv
bonv
6 августа 2024, 17:02
#
Заганяй не заганяй…
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