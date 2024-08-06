Два тендера на консультацию по ремонту и технадзор по восстановлению «Охматдета» на 14 миллионов гривен отменили. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Тендеры для «Охматдета» на 14 миллионов отменили
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Отмена тендеров
«В связи с принятием решения о проведении нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку здания „Охматдета“, отменяются и сопутствующие тендеры, которые были объявлены», — говорится в сообщении.
Речь идет о тендере по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на сумму 5 миллионов грн и тендере на инженерно-консультационные услуги на сумму 9 миллионов грн.
«Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут», — добавили в Минздраве.
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Скандал с восстановлением «Охматдета»
«Минфин» писал, что Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт поврежденного корпуса больницы «Охматдет» из-за скандала на фоне того, что БО «Благотворительный фонд «Охматдет» избрал малоизвестного победителя тендера на ремонт поврежденного корпуса больницы, цены у которых одни из самых дорогих.
Сколько было собрано денег
По подсчетам, сумма составляет более миллиарда гривен от благотворителей, не считая помощи от иностранных правительств.
- На благотворительный счет «Охматдет» поступило 312 млн грн.
- На благотворительный фонд больницы — 378 млн грн.
- Через платформу United24 — 320 млн грн.
- Правительство Украины выделило из резервного фонда 100 млн грн.
- Правительство Германии выделило 10 млн евро.
- Правительство Литвы выделило $1 млн.
- Американский бизнесмен и меценат Говард Баффет выделил $11,2 млн на оборудование, которое передадут Украине.
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