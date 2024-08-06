Тендеры для «Охматдета» на 14 миллионов отменили

Два тендера на консультацию по ремонту и технадзор по восстановлению «Охматдета» на 14 миллионов гривен отменили. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Отмена тендеров

«В связи с принятием решения о проведении нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку здания „Охматдета“, отменяются и сопутствующие тендеры, которые были объявлены», — говорится в сообщении.

Речь идет о тендере по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на сумму 5 миллионов грн и тендере на инженерно-консультационные услуги на сумму 9 миллионов грн.

«Договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут», — добавили в Минздраве.

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Скандал с восстановлением «Охматдета»

«Минфин» писал, что Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт поврежденного корпуса больницы «Охматдет» из-за скандала на фоне того, что БО «Благотворительный фонд «Охматдет» избрал малоизвестного победителя тендера на ремонт поврежденного корпуса больницы, цены у которых одни из самых дорогих.

Сколько было собрано денег

По подсчетам, сумма составляет более миллиарда гривен от благотворителей, не считая помощи от иностранных правительств.

На благотворительный счет «Охматдет» поступило 312 млн грн.

На благотворительный фонд больницы — 378 млн грн.

Через платформу United24 — 320 млн грн.

Правительство Украины выделило из резервного фонда 100 млн грн.

Правительство Германии выделило 10 млн евро.

Правительство Литвы выделило $1 млн.

Американский бизнесмен и меценат Говард Баффет выделил $11,2 млн на оборудование, которое передадут Украине.

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