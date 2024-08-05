Завтра, 6 августа, меры по ограничению потребления электроэнергии в Украине применяться не будут. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
На 6 августа отключение света не предусмотрено — Укрэнерго
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«По возможности пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. При изменении ситуации — о применении отключений будет сообщено дополнительно», — отметили в компании.
Напомним, что 5 августа меры ограничения потребления электроэнергии также не применялись.
Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.
Источник: Минфин
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