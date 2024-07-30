Следующие три месяца Украина может пройти с минимальными отключениями света — советник премьер-министра

При отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными. Об этом в эфире Киев24 заявил советник премьер-министра Юрий Бойко, сообщает Бизнес Цензор.

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«Мы сейчас вошли в период, когда генерации электричества в системе стало больше, температура упала, соответственно снизилось потребление», — сказал он.

По словам Бойко, украинская энергосистема является погодозависимой, поэтому именно благодаря погоде система находится в относительном балансе.

«Если не будет внешних влияний, то мы в этом относительном балансе. Это значит, что если ограничения в какие-то дни и будут возникать, то они будут носить незначительный характер. Должны прожить так следующие минимум три месяца», — пояснил он.

Напомним

Сегодня, 30 июля, Укрэнерго отменило отключение электроэнергии.

Ранее, как писал «Минфин», в Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.