В НБУ не видят оснований для снижения учетной ставки до конца года

Все члены Комитета по монетарной политике Национального банка поддержали решение приостановить цикл снижения учетной ставки и сохранить ее на уровне 13% в июле. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Что думают в НБУ

Участники дискуссии согласились, что в условиях усиления инфляционного давления, более высокого прогноза инфляции и потенциальной возможности реализации части проинфляционных рисков такое решение НБУ будет оказывать успокаивающее влияние на инфляционные и курсовые ожидания.

Члены Комитета НБУ отметили важность такого решения в контексте задачи НБУ поддерживать надлежащий уровень реальной доходности гривневых инструментов, что будет ограничивать давление на валютном рынке и будет способствовать приближению инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте.

По обновленным расчетам НБУ, в последующие месяцы инфляция не только наверстает отставание от апрельской траектории прогноза, но даже несколько превысит ее и составит 8,5% в конце года.

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В частности, ценовое давление растет из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, а также частичный перенос на цены понижения курса гривны. Кроме того, проинфляционный эффект могут иметь и меры правительства по мобилизации дополнительных доходов для поддержки обороноспособности.

Большинство членов КМП убеждены, что на этапе ожидаемого ускорения инфляции и вероятного ухудшения инфляционных ожиданий НБУ целесообразно приостановить цикл снижения учетной ставки как минимум до конца 2024 года.

Напомним, что 25 июля НБУ решил оставить учетную ставку на уровне 13%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).