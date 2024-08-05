Neuralink Илона Маска вживила чип второму пациенту

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«Не хочу сглазить, но, по всей видимости, все прошло очень хорошо со вторым имплантом. (…) Там хороший сигнал, много электродов», — заявил Маск. По его словам, в этом году компания собирается вживить чипы 10 пациентам.

Подробности того, как прошла операция, бизнесмен не раскрыл. В июне пациент, которому изначально планировали вживить второй чип Neuralink, отказался от операции по медицинским причинам, после чего ее перенесли.

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Кроме того, в Neuralink заявили, что работают над восстановлением функции конечностей у людей с параличом с помощью вживления электродов в спинной мозг, что может служить «потенциальным обходным путем» при травме спинного мозга.

Об этом в подкасте рассказал главный хирург Neuralink Мэтью Макдугалл. Он отметил, что компания добилась в этом «огромного прогресса»: она испытала имплант на животных под анестезией и во время процедуры смогла заставить их ноги двигаться так, «как будто бы они ходят». Но он отметил, что это еще предварительные результаты.

Напомним

В январе Neuralink имплантировала первый нейрочип, который позволяет силой мысли управлять электронными устройствами. Первым пациентом стал Нолан Арбо, которого около восьми лет назад парализовало ниже плеч в результате несчастного случая.

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