Компания Neuralink успешно вживила чип второму пациенту, об этом сообщил ее основатель Илон Маск в подкасте с ученым Лексом Фридманом. Об этом пишет Bloomberg.
Neuralink Илона Маска вживила чип второму пациенту
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Что известно
«Не хочу сглазить, но, по всей видимости, все прошло очень хорошо со вторым имплантом. (…) Там хороший сигнал, много электродов», — заявил Маск. По его словам, в этом году компания собирается вживить чипы 10 пациентам.
Подробности того, как прошла операция, бизнесмен не раскрыл. В июне пациент, которому изначально планировали вживить второй чип Neuralink, отказался от операции по медицинским причинам, после чего ее перенесли.
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Кроме того, в Neuralink заявили, что работают над восстановлением функции конечностей у людей с параличом с помощью вживления электродов в спинной мозг, что может служить «потенциальным обходным путем» при травме спинного мозга.
Об этом в подкасте рассказал главный хирург Neuralink Мэтью Макдугалл. Он отметил, что компания добилась в этом «огромного прогресса»: она испытала имплант на животных под анестезией и во время процедуры смогла заставить их ноги двигаться так, «как будто бы они ходят». Но он отметил, что это еще предварительные результаты.
Напомним
В январе Neuralink имплантировала первый нейрочип, который позволяет силой мысли управлять электронными устройствами. Первым пациентом стал Нолан Арбо, которого около восьми лет назад парализовало ниже плеч в результате несчастного случая.
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20 февраля Маск заявил, что мужчина научился управлять с помощью чипа курсором на экране компьютера.
Арбо в мае рассказал Business Insider о жизни после операции: он использует чип, чтобы писать сообщения в X и других соцсетях, отправлять письма по электронной почте, играть в игры, читать в интернете комиксы и учить японский.
«(Чип) позволил мне восстановить связь с миром, моими друзьями и семьей», — рассказал Арбо. «Имплант точно дал мне новые цели, когда я просыпаюсь и чувствую, что занимаюсь значимым делом», — добавил он. Он также отметил, что после вживления чипа его жизнь «стала значительно лучше» и он стал более самостоятельным.
В мае Neuralink получил разрешение Управления по контролю качества продуктов и лекарств США (FDA) вживить разработанный им нейрочип второму добровольцу.
Тогда же сообщалось, что в ближайшие месяцы компания намерена подать заявки в регулирующие органы Канады.и Великобритании, чтобы начать аналогичные испытания.
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