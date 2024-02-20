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20 февраля 2024, 16:08 Читати українською

Neuralink вживила в мозг человека имплант: он может управлять мышкой силой мысли

Первый пациент, которому имплантировали мозговой чип от Neuralink, кажется, полностью поправился и может управлять компьютерной мышью с помощью своего мнения. Об этом заявил основатель стартапа Илон Маск во время события Spaces в X, передает Reuters.

Первый пациент, которому имплантировали мозговой чип от Neuralink, кажется, полностью поправился и может управлять компьютерной мышью с помощью своего мнения.
Фото: Pixabay

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«Прогресс хорош, и, кажется, пациент полностью поправился, без побочных эффектов, о которых мы знаем. Пациент может двигать мышью по экрану, просто думая», — сказал Маск.

По его словам, сейчас Neuralink пытается получить от пациента как можно больше нажатий кнопки мыши.

В прошлом месяце компания успешно имплантировала чип своему первому пациенту-человеку после того как получила разрешение на проведение испытаний на людях.

Исследование использует работа по хирургическому установлению имплантата в участок мозга, который контролирует намерение двигаться. В Neuralink добавили, что начальная цель состоит в том, чтобы позволить людям управлять компьютерным курсором или клавиатурой посредством своих мыслей.

Маск имеет большие амбиции относительно Neuralink, говоря, что это будет способствовать быстрому хирургическому введению его чипов для лечения таких заболеваний как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.

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Источник: Минфин
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