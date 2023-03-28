Компания Маска ищет партнера для тестирования мозговых имплантов на людях

Компания Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink обратилась в один из крупнейших нейрохирургических центров США как к потенциальному партнеру по клиническим испытаниям, поскольку компания готовится опробовать свои устройства на людях, как только это позволят регуляторы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шесть человек, знакомых с ситуацией.

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Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты с 2016 года в надежде, что они помогут людям с параличем и слепотой. Устройство позволит испытуемым буквально управлять компьютером силой мысли.

Компания потерпела неудачу в начале 2022 года, когда Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отклонило ее заявку на переход к испытаниям на людях, ссылаясь на серьезные проблемы с безопасностью.

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С тех пор компания работает над тем, чтобы устранить беспокойство регулятора, и неясно, будет ли она успешной и когда это произойдет.

По данным источников, Neuralink общалась с Неврологическим институтом Барроу, организацией по лечению и исследованию неврологических заболеваний, чтобы помочь провести испытания на людях.

Однако переговоры могут не завершиться объединением. Neuralink также обсуждал партнерство с другими центрами.

Имплантат Neuralink — устройство мозгового компьютерного интерфейса (BCI), которое использует электроды, которые проникают в мозг или располагаются на его поверхности для обеспечения прямой связи с компьютерами. До сих пор ни одна компания не получила одобрения США для вывода на рынок имплантата BCI.

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Прототипы имплантов уже тестировались на свиньях и обезьянах. Эксперименты сопровождались серией скандалов, связанных как с обвинениями в негуманном обращении с животными, так и с нарушениями в области перевозки биологических материалов.