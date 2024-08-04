Трамп выпустил «биткоин-кроссовки» (фото)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выпустил лимитированную серию «биткоин-кроссовок». Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

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«Купите свои биткоин-кроссовки прямо сейчас. Это ограниченный тираж, они пронумерованы, и теперь (за них — ред.) можно расплатиться с помощью BTC или вашей любимой криптовалюты», — написал Трамп.

Стоит отметить, что он представил ограниченную серию обуви сразу после выступления на конференции Bitcoin 2024. На мероприятии Трамп пообещал уволить главу Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера и сделать Соединенные Штаты криптостолицей мира.

Обувь представлена в двух цветах — золотом (1000 пар) и черном (4000 пар). Цена за пару по предварительному заказу составляет $499 и $299 соответственно.

Самая дорогая серия была раскуплена за первые три часа с момента старта продаж.

На кроссовках размещен логотип биткоина и надпись «Трамп — криптопрезидент». Именно эту формулировку он не раз использовал, когда описывал свою поддержку индустрии цифровых активов.

Кроме того, Трамп подписал по пять пар обуви каждого типа и покупатели случайным образом могут получить товар с автографом.

«Биткоин-кроссовки» Трампа уже появились на маркетплейсе eBay и там их продают гораздо дороже — от $700 до $2 500.