Глава НБУ пообещал стабильность на валютном рынке

Национальный банк Украины и дальше будет сохранять устойчивость на валютном рынке. Для этого достаточно запас международных резервов. Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, благодаря внешнему финансированию в 2024 году резервы вырастут до $41 млрд.

«Несмотря на их снижение (резервов, — ред.) до $37 млрд и $32 млрд в 2025 и 2026 годах соответственно, НБУ сможет обеспечивать умеренные двусторонние колебания обменного курса в ответ на изменение рыночных условий», — отметил глава Нацбанка.

Читайте также: Курс доллара и евро: что «успокоило» Нацбанк и как долго продлится курсовая стабильность

Пышный также добавил, что в условиях войны, под влиянием новых непредсказуемых событий и факторов общая картина может изменяться не только в отрицательную сторону.