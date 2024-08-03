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3 августа 2024, 12:21 Читати українською

Глава НБУ пообещал стабильность на валютном рынке

Национальный банк Украины и дальше будет сохранять устойчивость на валютном рынке. Для этого достаточно запас международных резервов. Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

Национальный банк Украины и дальше будет сохранять устойчивость на валютном рынке.
Фото: facebook.com/pyshnyy

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По его словам, благодаря внешнему финансированию в 2024 году резервы вырастут до $41 млрд.

«Несмотря на их снижение (резервов, — ред.) до $37 млрд и $32 млрд в 2025 и 2026 годах соответственно, НБУ сможет обеспечивать умеренные двусторонние колебания обменного курса в ответ на изменение рыночных условий», — отметил глава Нацбанка.

Читайте также: Курс доллара и евро: что «успокоило» Нацбанк и как долго продлится курсовая стабильность

Пышный также добавил, что в условиях войны, под влиянием новых непредсказуемых событий и факторов общая картина может изменяться не только в отрицательную сторону.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
bonv
bonv
3 августа 2024, 12:35
#
Пообіцяти це все що нелохи з непрофанами вміють…
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
3 августа 2024, 13:00
#
Ще хтось вірить брехунам?
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
3 августа 2024, 13:03
#
Стабильно по 42…
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