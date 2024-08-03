Национальный банк Украины и дальше будет сохранять устойчивость на валютном рынке. Для этого достаточно запас международных резервов. Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.
Глава НБУ пообещал стабильность на валютном рынке
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По его словам, благодаря внешнему финансированию в 2024 году резервы вырастут до $41 млрд.
«Несмотря на их снижение (резервов, — ред.) до $37 млрд и $32 млрд в 2025 и 2026 годах соответственно, НБУ сможет обеспечивать умеренные двусторонние колебания обменного курса в ответ на изменение рыночных условий», — отметил глава Нацбанка.
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Пышный также добавил, что в условиях войны, под влиянием новых непредсказуемых событий и факторов общая картина может изменяться не только в отрицательную сторону.
Источник: Минфин
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