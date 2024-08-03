Национальный банк в течение недели, с 29 июля по 2 августа, не покупал на межбанковском валютном рынке валюту и продал $767,40 млн против $784,63 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю снизил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $17,23 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $118,37 млн;
- продал $17 953,10 млн;
- чистая продажа валюты составила $17 834,73 млн.
Напомним
«Минфин» писал, что в июле 2024 года Нацбанк увеличил чистую продажу валюты на межбанке до $3,316 млрд, что является максимальным значением с начала года.
Источник: Минфин
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