Минфин США продлил разрешение на завершение некоторых финансовых операций с находящимися под санкциями российскими учреждениями до 12 октября 2024 года. Об этом идет речь в соответствующей лицензии, передает ЭП.
США продлили до 12 октября завершение трансакций с Мосбиржей
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Это включает в себя такие организации, как Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
В частности, разрешено завершение следующих операций:
- Закрытие сделок с заблокированными учреждениями, если платежи производятся на специальные заблокированные счета.
- Продажа или передача долговых обязательств и акций, выпущенных или гарантированных этими учреждениями, если покупатель не является американским лицом.
- Завершение соглашений по долгам и акциям, заключенным до 12 июня 2024 года.
- Закрытие деривативных контрактов, заключенных до 12 июня 2024 года, при условии, что платежи производятся на заблокированные счета.
Однако существует важное ограничение: запрещаются транзакции, относящиеся к корреспондентским счетам и операциям с Центральным банком россии, Национальным фондом благосостояния россии и Министерством финансов России.
Эти новые правила вступают в силу со 2 августа 2024 г. и заменяют предыдущие лицензии, выданные в июне 2024 года.
Источник: Минфин
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