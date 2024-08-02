США продлили до 12 октября завершение трансакций с Мосбиржей

Минфин США продлил разрешение на завершение некоторых финансовых операций с находящимися под санкциями российскими учреждениями до 12 октября 2024 года. Об этом идет речь в соответствующей лицензии, передает ЭП.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это включает в себя такие организации, как Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

В частности, разрешено завершение следующих операций:

Закрытие сделок с заблокированными учреждениями, если платежи производятся на специальные заблокированные счета.

Продажа или передача долговых обязательств и акций, выпущенных или гарантированных этими учреждениями, если покупатель не является американским лицом.

Завершение соглашений по долгам и акциям, заключенным до 12 июня 2024 года.

Закрытие деривативных контрактов, заключенных до 12 июня 2024 года, при условии, что платежи производятся на заблокированные счета.

Однако существует важное ограничение: запрещаются транзакции, относящиеся к корреспондентским счетам и операциям с Центральным банком россии, Национальным фондом благосостояния россии и Министерством финансов России.

Эти новые правила вступают в силу со 2 августа 2024 г. и заменяют предыдущие лицензии, выданные в июне 2024 года.