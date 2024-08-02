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2 августа 2024, 18:06 Читати українською

В июле в госбюджет поступило таможенных платежей почти на 48 миллиардов

В июле 2024 года в государственный бюджет поступило 47,9 млрд грн таможенных платежей. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В июле 2024 года в государственный бюджет поступило 47,9 млрд грн таможенных платежей.
Фото: НБУ

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Отмечается, что поступления составили 94,2% от ожидаемого показателя, что обусловлено снижением объема облагаемого налогом импорта товаров, ввозимых автотранспортом (на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

В то же время, сумма перечислений в бюджет в июле этого года на 1,3 млрд грн превысила соответствующий показатель предыдущего месяца и на 9,4 млрд грн (на 24,4%) выросла по сравнению с июлем прошлого года.

«То есть в июле 2024 года сохранилась положительная динамика роста поступлений в бюджет таможенных платежей, что еще раз подтверждает стабильность и надежность украинского бизнеса в сложных условиях войны», — говорится в сообщении.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
2 августа 2024, 18:08
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Вчителі жирують на 4 тис обіцяних баксів зе-владою…
Українським учителям найближчим часом не варто очікувати на підвищення заробітної плати, адже понад 70% державного бюджету витрачається на оборону
Про це заявив міністр освіти й науки Оксен Лісовий на брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, передає Укрінформ.
Він визнав, що фінансове заохочення сприятиме професійному розвитку вчителів, однак зазначив, що для цього в бюджеті бракує грошей.
«Це дуже болісна проблема… Ми всі розуміємо, що нам дуже важко залучати молодь до викладання в закладах загальносередньої, позашкільної, профтехосвіти тощо. Ми розробили певну концепцію підвищення заробітної плати, в кінцевих положеннях закону про освіту передбачено підвищення окладів до трьох мінімальних заробітних плат. Ми розуміємо, що означає гідний рівень зарплати, у тому числі й щоб спонукати вчителя до саморозвитку та професійного зростання. Але на сьогодні маємо критичну ситуацію в бюджеті, вона надто складна», — сказав Лісовий.
Він також зазначив, що на сьогодні понад 70% державного бюджету витрачається на оборону, але після перемоги України гроші можна буде спрямувати на освіту.
«Нам треба протриматися. Бо позиція президента України, і ми її всі розділяємо, що освіта є пріоритетом № 1 після оборони. Захистимо країну, відіб'ємо ворога — і переводимо освіту в пріоритет № 1», — резюмував міністр.
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