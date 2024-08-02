В июле в госбюджет поступило таможенных платежей почти на 48 миллиардов

В июле 2024 года в государственный бюджет поступило 47,9 млрд грн таможенных платежей. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Отмечается, что поступления составили 94,2% от ожидаемого показателя, что обусловлено снижением объема облагаемого налогом импорта товаров, ввозимых автотранспортом (на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

В то же время, сумма перечислений в бюджет в июле этого года на 1,3 млрд грн превысила соответствующий показатель предыдущего месяца и на 9,4 млрд грн (на 24,4%) выросла по сравнению с июлем прошлого года.

«То есть в июле 2024 года сохранилась положительная динамика роста поступлений в бюджет таможенных платежей, что еще раз подтверждает стабильность и надежность украинского бизнеса в сложных условиях войны», — говорится в сообщении.