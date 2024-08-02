Тендер на восстановление «Охматдета» отменят и проведут заново — Минздрав

Тендер на восстановление поврежденного от ракетного обстрела корпуса детской больницы «Охматдет» будет отменен и проведён заново. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 2 августа.

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Новый тендер будет проведен в течение 7−16 дней с использованием системы Prozorro.

«Благотворительный фонд „Охматдета“ перечислит средства на казначейский счет заведения, так что следующий тендер состоится уже в электронной системе Prozorro и по правилам публичных закупок», — заявил Ляшко.

Создание наблюдательно-ревизионного совета

После скандала по тендеру Минздрав и «Охматдет» инициируют создание наблюдательно-ревизионного совета, в который войдут шесть наиболее задонативших благотворителей, а также по одному представителю от Минздрава и больницы, и представители строительных подрядчиков. Всего в совете будет 15 человек.

Совет должен создать критерии, по которым выберут подрядчика для восстановления корпуса Охматдета. После этого проведут тендер через Prozorro.

Сколько было собрано денег

Ляшко также рассказал, сколько было собрано денег на восстановление «Охматдета». По подсчету, сумма составляет более миллиарда гривен от благотворителей, не считая помощи от иностранных правительств.

На благотворительный счет «Охматдет» поступило 312 млн грн.

На благотворительный фонд больницы — 378 млн грн.

Через платформу United24 — 320 млн грн.

Правительство Украины выделило из резервного фонда 100 млн грн.

Правительство Германии выделяет 10 млн евро.

Правительство Литвы выделило $1 млн.

Американский бизнесмен и меценат Говард Баффет выделил $11,2 млн на оборудование, которое передадут Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок тендера на ремонт поврежденного корпуса больницы «Охматдет» из-за скандала на фоне того, что БО «Благотворительный фонд «Охматдет» избрал малоизвестного победителя тендера на ремонт поврежденного корпуса больницы, цены у которых одни из самых дорогих.