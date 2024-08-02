В течение 2024-2025 годов из Украины выедет еще 700 тысяч человек — НБУ

В 2024—2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тысяч человек соответственно). Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2024 года.

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Отмечается, что это предположение ухудшено по сравнению с апрельским Инфляционным отчетом в связи со значительным разрушением украинской энергетической системы, что сопровождается длительными отключениями электроэнергии и усугубляет риски для отопительного сезона.

Помимо бытовых сложностей, частые отключения отрицательно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию.

Кроме того, миграцию обусловит медленная нормализация экономических условий из-за высоких рисков безопасности.

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«Сейчас преобладают негативные риски еще большего оттока мигрантов за границу, меньшего и более позднего их возвращения. Весомыми факторами этого могут стать законодательные решения правительств стран-реципиентов по углублению интеграции украинских мигрантов в странах пребывания, а их детей — в образовательных системах стран пребывания и, соответственно, увеличению склонности к объединению семей за рубежом», — говорится в сообщении.

Возвращение украинцев

Ожидается, что чистый возврат мигрантов в Украину начнется в 2026 году и будет постепенным (около 400 тыс. человек), поскольку из-за длительной продолжительности пребывания за границей адаптация на новом месте возрастет, а условия в Украине, в том числе из-за перебоев с энергоснабжением, будут сложнее, чем предполагалось ранее.

ВПО

Количество внутренне перемещенных лиц также будет оставаться значительным, так как согласно опросам значительная их доля некуда возвращаться из-за значительных разрушений.