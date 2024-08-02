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2 августа 2024, 13:09 Читати українською

В течение 2024-2025 годов из Украины выедет еще 700 тысяч человек — НБУ

В 2024—2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тысяч человек соответственно). Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2024 года.

В 2024—2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тысяч человек соответственно).
Фото: freepik.com

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Отмечается, что это предположение ухудшено по сравнению с апрельским Инфляционным отчетом в связи со значительным разрушением украинской энергетической системы, что сопровождается длительными отключениями электроэнергии и усугубляет риски для отопительного сезона.

Помимо бытовых сложностей, частые отключения отрицательно влияют на производственные процессы, что уменьшает экономическую активность и спрос на рабочую силу, дополнительно стимулируя миграцию.

Кроме того, миграцию обусловит медленная нормализация экономических условий из-за высоких рисков безопасности.

Читайте также: НБУ ожидает повышения тарифов для населения на газ и отопление с 2025 года

«Сейчас преобладают негативные риски еще большего оттока мигрантов за границу, меньшего и более позднего их возвращения. Весомыми факторами этого могут стать законодательные решения правительств стран-реципиентов по углублению интеграции украинских мигрантов в странах пребывания, а их детей — в образовательных системах стран пребывания и, соответственно, увеличению склонности к объединению семей за рубежом», — говорится в сообщении.

Возвращение украинцев

Ожидается, что чистый возврат мигрантов в Украину начнется в 2026 году и будет постепенным (около 400 тыс. человек), поскольку из-за длительной продолжительности пребывания за границей адаптация на новом месте возрастет, а условия в Украине, в том числе из-за перебоев с энергоснабжением, будут сложнее, чем предполагалось ранее.

ВПО

Количество внутренне перемещенных лиц также будет оставаться значительным, так как согласно опросам значительная их доля некуда возвращаться из-за значительных разрушений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+22
Kharakternyk
Kharakternyk
2 августа 2024, 13:30
#
Так мало?
+
0
Lamo
Lamo
2 августа 2024, 13:54
#
Це значить держслужбовці ще пару млрд $ хабарів отримають — нормальна зеленоміка.
+
+37
Pablito
Pablito
2 августа 2024, 14:06
#
Ще 700 тис українців виїдуть за кордон у 2024−2025 роках через проблеми з електроенергією — НБУ

Электроэнергия — 10-я по важности проблема. Основных причины 2:
1 — дикая коррупция на каждом шагу и на всех уровнях, что бы власть ни говорила, пытаясь прикрыть очевидное
2 — несправедливая и хаотичная мобилизация, включая насильственные задержания и бусификацию на улицах

Что имеем за последние пару дней?

Тендер на Охмадит на 310 млн выиграла никому не известная фирмочка, предложившая максимальную цену.

Тендер на военное кладбище под Киевом на 1,8 млрд выиграла никому не известная фирмочка, создання уже после объявления тендера.

Глава Ровенского облсовета, арестованный за коррупцию, вернулся на должность и даже получит всю зарплату за время сидения в СИЗО.

И так — до бесконечности.

А что там с Содолем и комбригом 59 бригады? Уже сидят?

А что с увольнением уважаемых военными комбригов 24 и 80 бригад? Уже отстали от них?

А что с комбригами-самодурами 126 и 127 бригад? Уже прекратили беспредел и отношение к людям, как к мясу?

Говорить высокопарные и правильные слова на ежедневных видео и конференциях — это хорошо, конечно, но, когда реальность вообще другая, то…

Фактически, коррупция и деградация топ-чиновников и топ-офицеров выполняет планы Хуйла по уничтожению Украины изнутри. И перевыполняет их.
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