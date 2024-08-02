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2 августа 2024, 10:45 Читати українською

Фондовая биржа ПФТС договорилась с регулятором и имеет шанс остаться на рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заключила соглашение с АО «Фондовая биржа ПФТС» об урегулировании последствий нарушения профильного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заключила соглашение с АО «Фондовая биржа ПФТС» об урегулировании последствий нарушения профильного законодательства.

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Комиссия прекращает привлечение к ответственности АО «Фондовая биржа ПФТС» за нарушение профильного законодательства, а биржа признает факт совершения такого правонарушения и обязуется выполнить ряд требований:

  • в срок до 28.02.2025 включительно привести свои пруденциальные показатели в соответствие с нормативными значениями,
  • добровольно уплатить финансовую санкцию в размере 50 тыс. грн в течение 10 календарных дней с момента вынесения постановления.

«В случае не устранения или невозможности устранения нарушения, биржа ПФТС должна подать заявление об аннулировании лицензии по деятельности по организации торговли финансовыми инструментами», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что такой прецедент на рынках капитала впервые и это стало возможным со вступлением в силу Закона Украины № 3585-Х об усовершенствовании государственного регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Напомним, что старейшая фондовая биржа Украины ПФТС планировала сдать лицензию из-за недостаточности собственных резервов.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
2 августа 2024, 11:03
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Все таки сторговались…
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