Фондовая биржа ПФТС договорилась с регулятором и имеет шанс остаться на рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заключила соглашение с АО «Фондовая биржа ПФТС» об урегулировании последствий нарушения профильного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Комиссия прекращает привлечение к ответственности АО «Фондовая биржа ПФТС» за нарушение профильного законодательства, а биржа признает факт совершения такого правонарушения и обязуется выполнить ряд требований:

в срок до 28.02.2025 включительно привести свои пруденциальные показатели в соответствие с нормативными значениями,

включительно привести свои пруденциальные показатели в соответствие с нормативными значениями, добровольно уплатить финансовую санкцию в размере 50 тыс. грн в течение 10 календарных дней с момента вынесения постановления.

«В случае не устранения или невозможности устранения нарушения, биржа ПФТС должна подать заявление об аннулировании лицензии по деятельности по организации торговли финансовыми инструментами», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что такой прецедент на рынках капитала впервые и это стало возможным со вступлением в силу Закона Украины № 3585-Х об усовершенствовании государственного регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Напомним, что старейшая фондовая биржа Украины ПФТС планировала сдать лицензию из-за недостаточности собственных резервов.

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