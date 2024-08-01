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1 августа 2024, 17:45 Читати українською

Trustee Plus празднует первую годовщину и делает скидки в 50% на выпуск криптокарты

В период с 1 по 12 августа 2024 года криптокошелек Trustee Plus празднует первую годовщину с выхода платежной карты — продукта, который кардинально изменил ландшафт сферы цифровых финансов.

Представители компании подчеркнули, что за прошедшие 12 месяцев сервис показал исключительный прирост пользователей. Клиенты установили около 450 000 криптокошельков. При этом количество выпущенных платежных карт Trustee Plus превысило 79 000, а количество транзакций с их использованием достигло 10 млн.

Для тех, кто еще не успел воспользоваться преимуществами криптокошелька, прямо сейчас есть уникальное предложение. Новые пользователи получили возможность выпустить платежную карту Trustee Plus со скидкой в 50%! Это отличный шанс открыть для себя сферу цифровых активов, которые могут принести каждому человеку реальную пользу в повседневной жизни.

«Прошлый год показал, что наш продукт не только жизнеспособен, но и пользуется огромным спросом среди сотен тысяч украинцев. Платежная карта Trustee Plus открыла перед нашими клиентами возможности, о которых раньше все мы могли только мечтать. Мы продолжаем работать на благо Web3-комьюнити и гарантируем, что пользователей впереди ждет множество новых революционных решений и совершенно другой уровень финансовой свободы», — отметил CEO Trustee Plus Вадим Груша.

Сегодня всего за 5 евро вы можете выпустить платежную карту, которая имеет лимиты на расходы в 50 000 евро в месяц. По текущему курсу это более 2 млн. грн. К карте присоединяется один из трех балансов вашего криптокошелька: USDT, BTC, ETH. И дальше любые траты по всему миру — это просто одно сплошное наслаждение жизнью финансово свободного человека.

Скачать приложение Trustee Plus можно по ссылке.

Разработчики отдельно подчеркивают, что компания только начала свой путь на вершину криптоиндустрии. Хотя Trustee Plus успела достичь по-настоящему больших успехов, уже сейчас команда проекта готовит к выходу новые продукты и сервисы. И нет никаких сомнений, что чем раньше пользователи зарегистрируются на платформе, тем больше возможностей они получат в итоге.

Источник: Минфин
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