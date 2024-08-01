Получение гранта от США на $3,9 млрд: Министр финансов подписал соответствующее соглашение

В ближайшее время в Государственный бюджет Украины поступит грант от США в размере почти $3,9 млрд. Министр финансов Украины Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Боб Сом подписали соответствующее Соглашение.

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Что известно

«Эффективная работа Правительства вместе со значительной поддержкой от международных партнеров позволяют обеспечивать стабильность финансовой системы в условиях полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины. Благодарен США и команде Всемирного банка за сотрудничество, результатом которого является мобилизация критически важных ресурсов. Это необходимое и своевременное финансирование для поддержки ликвидности госбюджета», — отметил Марченко.

Куда направят средства

Привлеченные средства будут направлены на выплаты заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью).

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Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году.

Планируемый объем финансовой помощи от США на текущий год достигает $7,8 млрд.

Денежные средства поступят через проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине.

С начала полномасштабного вторжения россии он объединяет усилия иностранных доноров для оказания критически важной поддержки Правительству Украины.

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