Откровенный разговор о повышении налогов: Бизнесу не удалось убедить власть отказаться

Представителям бизнеса не удалось убедить министерство финансов отказаться от повышения налогов. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев после встречи с представителями бизнеса по законопроекту № 11416.

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Что известно

«Наибольшее количество вопросов вызывает военный сбор и налог с оборота. Вместе с Минфином обсудили возможные альтернативы в виде НДС и отмены некоторых льгот. Поручили Минфину обработать», — сказал Гетманцев.

Обсуждение на Совете по вопросам поддержки предпринимательства

Повышение налогов также обсуждалось 31 июля на встрече с представителями бизнеса в рамках Совета по поддержке предпринимательства.

По словам Гетманцева, этот разговор был «настолько откровенен, что даже не все можно пересказывать».

«Наша основная гипотеза и опасения — увеличение налогов приведет к тенизации экономики и уничтожению малого и среднего бизнеса и, в конце концов, будет иметь очень краткосрочный эффект, после которого налогов будет собираться даже меньше, чем сейчас», — написал один из соучредителей monobank Олег Гороховский.

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Бизнесмены предлагали альтернативу в виде детенизации, в частности, борьбу с зарплатами в «конвертах», налоговыми схемами (в частности, дробление бизнеса на ФОП) и контрабандой, ревизию компаний с низкими налоговыми показателями.

Министр финансов Сергей Марченко дал понять, что повышение налогов произойдет в том или ином виде.

«Мы проводим обсуждение предложений всех заинтересованных сторон и готовы искать компромисс в вопросе конструкции налоговых мероприятий. Ключевой сейчас — вопрос времени. Решение должно быть принято до сентября. Договорились, что эти встречи являются началом диалога. Далее будем совместно работать в профильном парламентском комитете, чтобы найти наиболее эффективные решения. Бизнес и эксперты будут приобщены к этому», — написал Марченко.

«Все сложно», — подытожил Гороховский.

Повышение налогов