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1 августа 2024, 9:40 Читати українською

Откровенный разговор о повышении налогов: Бизнесу не удалось убедить власть отказаться

Представителям бизнеса не удалось убедить министерство финансов отказаться от повышения налогов. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев после встречи с представителями бизнеса по законопроекту № 11416.

Представителям бизнеса не удалось убедить министерство финансов отказаться от повышения налогов.
Фото: телеграм-канал Гетманцева

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Что известно

«Наибольшее количество вопросов вызывает военный сбор и налог с оборота. Вместе с Минфином обсудили возможные альтернативы в виде НДС и отмены некоторых льгот. Поручили Минфину обработать», — сказал Гетманцев.

Обсуждение на Совете по вопросам поддержки предпринимательства

Повышение налогов также обсуждалось 31 июля на встрече с представителями бизнеса в рамках Совета по поддержке предпринимательства.

По словам Гетманцева, этот разговор был «настолько откровенен, что даже не все можно пересказывать».

«Наша основная гипотеза и опасения — увеличение налогов приведет к тенизации экономики и уничтожению малого и среднего бизнеса и, в конце концов, будет иметь очень краткосрочный эффект, после которого налогов будет собираться даже меньше, чем сейчас», — написал один из соучредителей monobank Олег Гороховский.

Читайте: Несправедливо, когда часть граждан работают официально, а остальные оптимизируют налоги

Бизнесмены предлагали альтернативу в виде детенизации, в частности, борьбу с зарплатами в «конвертах», налоговыми схемами (в частности, дробление бизнеса на ФОП) и контрабандой, ревизию компаний с низкими налоговыми показателями.

Министр финансов Сергей Марченко дал понять, что повышение налогов произойдет в том или ином виде.

«Мы проводим обсуждение предложений всех заинтересованных сторон и готовы искать компромисс в вопросе конструкции налоговых мероприятий. Ключевой сейчас — вопрос времени. Решение должно быть принято до сентября. Договорились, что эти встречи являются началом диалога. Далее будем совместно работать в профильном парламентском комитете, чтобы найти наиболее эффективные решения. Бизнес и эксперты будут приобщены к этому», — написал Марченко.

«Все сложно», — подытожил Гороховский.

Повышение налогов

Напомним, что спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе. Вместо него могут повысить НДС.

Читайте: В правительстве объяснили, почему не будут повышать НДС

В июле Кабмин одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд грн, в том числе 495,3 млрд грн — на оборону.

Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+152
19226191
19226191
1 августа 2024, 9:54
#
«Міністр фінансів Сергій Марченко дав зрозуміти, що підвищення податків відбудеться в тому чи іншому вигляді»
Яка була мета цих зборів, якщо владою рішення вже прийняте?
+
+166
zevs1
zevs1
1 августа 2024, 10:21
#
Для чего власть провела эту показуху с бизнесом если Гетманцевв и Слуги уже приняли решение о повышении налогов, хотя теже США убедительно рекомендовали не делать этого.
+
+121
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
1 августа 2024, 10:30
#
Бо «показуха» — це їх владна модель…
+
+30
zevs1
zevs1
1 августа 2024, 11:26
#
Это больше похоже на диверсию чтобы вызвать протесты и ненависть, люди начнут ещё больше ненавидеть государство что может вызвать процесс разложения страны изнутри.
+
+11
nitrolog
nitrolog
1 августа 2024, 12:00
#
Та нічого не буде, після 19 року людей більше немає в нас, є просто біомаса яка хаває все підряд що їй у вуха вкладають
+
+187
xo4y
xo4y
1 августа 2024, 10:23
#
Можливо для початку потрібно урізати зарплату нардепам й їх помічникам, голові Укрпошті, Нафтогазу й іншим чиновникам та суддям які сидять на податках, щоб вони пожили на мінімальну зарплату. Як не як війна вже третій рік йде й державний апарат в першу чергу повинен робити вклад у армію, а не ці мінімальні 1.5 (чи скільки там відсотків). Державні службовці — будьте патріотами тій країні яка найняла Вас на роботу за рахунок податків пересічних громадян.
+
+6
KValera
KValera
1 августа 2024, 10:37
#
Xo4y. Так зарплатню поріжуть державним службовцям в кого зп 20 тис. грн, а в тих в кого більше мільйона тих чипати не можна, бо як же вони жити будуть.
+
0
xo4y
xo4y
1 августа 2024, 12:02
#
Хай усі вони поживуть на мінімалку. Вони усі Слуги Народу.
+
+191
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
1 августа 2024, 10:53
#
4−5 ефективних менеджерів докерувались та к що населення їх ненавидить вже не меньше ніж окупантів
+
+15
xo4y
xo4y
1 августа 2024, 12:06
#
У мене було убите відділення укрпошти й угрюмі працівники так і зосталось, тільки термінал і комп їм поставили. У меня як не було газу за 40 км від обласного центру так й нема.Тільки з'явилося добре відділення ОЩАДБАНКУ але незрозумілі комісії, й ходять тільки пенсіонери туди.Ефективні Менеджери.
+
+120
godvinik
godvinik
1 августа 2024, 11:14
#
Так виглядає сучасний геноцид. Гуманно, законно, просто підвищення податків.

У 1932−33му теж виконували план влади по зернозаготівлям, ніхто не планував Голодомор, просто так вийшло.
+
+58
Riojas
Riojas
1 августа 2024, 11:24
#
Его действительно никто не планировал, оно действительно вот так вышло… Как и сейчас, никто не планирует последствия вот этой реформы в следующие несколько лет, как никто не планирует последствия мобилизации на десятилетия. Не на часі, після перемоги.
+
+72
Riojas
Riojas
1 августа 2024, 11:22
#
Открытый и конструктивный диалог, где бизнес проинформировали, что повышение налогов будет, а взамен не будет ничего. Ясно
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
1 августа 2024, 12:20
#
Хочемо в ЄС, а податки платиити як в бідних крїнах. Так не буває. У країнах ЄС податки дуже великі, у деяких до 40% від зарплати. Саме тому вони і краще живуть. Уявіть якби у нас всі платили податки, скіьки б всього можна було зробити.
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