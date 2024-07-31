Акции Nvidia упали на 7% во вторник, 30 июля, на фоне сильной распродажи акций производителей микросхем после публикаций финансовых отчетов крупных технологических компаний на этой неделе. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на FT.
Акции Nvidia упали на 7%. Производитель потерял $750 млрд капитализации за шесть недель
Падение акций
Акции Nvidia упали более чем на 20% с тех пор, как в прошлом месяце компания ненадолго стала самой дорогой в мире. За это время рыночная капитализация техногиганта сократилась почти на $750 млрд.
За ними последовали и другие акции производителей микросхем. Акции Arm, разработчика полупроводников для ИИ упали на 6% в Нью-Йорке.
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В то же время и Nvidia, и Arm все еще более чем вдвое дороже, чем в прошлом году, благодаря волне капитальных затрат таких компаний, как Microsoft, Google, Amazon и Meta на создание технических основ искусственного интеллекта, отметило издание.
Акции производителей микросхем AMD и Intel, которые сообщили о доходах на этой неделе, также снизились, упав почти на 1% и 2,3% соответственно.
Технологический индекс Nasdaq Composite снизился на 1,3%, базовый индекс S&P 500 — на 0,5% в день.
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