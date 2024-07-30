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30 июля 2024, 19:32 Читати українською

В Минфине заявили, что найдут средства на программу «кэшбека», несмотря на критическую ситуацию с финансированием ВСУ

Несмотря на критическую нехватку средств на нужды сил обороны и необходимость повышения налогов, правительство не видит возможности существенно сократить расходы по отдельным направлениям и не отказывается от дополнительных расходов на финансирование анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы «кешбека» на приобретение товаров украинского производства. Об этом Министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью РБК-Украина.

Несмотря на критическую нехватку средств на нужды сил обороны и необходимость повышения налогов, правительство не видит возможности существенно сократить расходы по отдельным направлениям и не отказывается от дополнительных расходов на финансирование анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы «кешбека» на приобретение товаров украинского производства.

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Что сказал Марченко

По его словам, пока нет значительных статей расходов госбюджета, финансирование которых можно было бы сократить.

«Откровенно скажу, нам нечего резать», — сказал Марченко.

В то же время, он пообещал найти средства на финансирование анонсированной президентом Владимиром Зеленским программы «кэшбека».

«Когда нас критикуют за 3 млрд гривен, а наша потребность 500 млрд гривен, то я считаю, что это со стороны этих критиков достаточно непрофессионально. «Кешбек» — это правительственное решение, которое мы поддерживаем. Когда его одобрит Рада и потребуется техническая реализация, то наша задача как Министерства финансов состоит в том, чтобы найти источники финансирования», — добавил Марченко.

Предыстория

Граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине, сообщил президент Владимир Зеленский на презентации платформы «Сделано в Украине».

По словам президента, задача этой программы — «чтобы украинские деньги остались и работали в Украине».

Ранее сообщалось, что запуск кэшбека запланирован на сентябрь 2024 года. Против этой инициативы выступали эксперты девяти аналитических центров, указывавших на то, что программа финансово обременительна для государственного бюджета и сложна в администрировании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Mini Mi
Mini Mi
30 июля 2024, 19:38
#
Себе на премии и депутатам на помощников тоже найдут
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