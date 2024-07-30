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30 июля 2024, 18:10 Читати українською

Марченко о «экономическом бронировании»: Идея актуальная, но сейчас главная задача — выжить

Идея экономического бронирования остается актуальной, но сейчас первая задача — выжить. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

Идея экономического бронирования остается актуальной, но сейчас первая задача — выжить.
Фото: министр финансов Сергей Марченко

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Позиция министра

«Эта идея экономического бронирования остается актуальной. Но сейчас самая первая задача — выжить. Для того чтобы выжить, нам нужны деньги и достаточное количество людей, готовых защищать эту страну», — сказал Марченко.

И только после этого можно будет «говорить обо всех других вещах», в том числе и об экономическом бронировании, считает министр.

В то же время чиновник пока не готов сказать, на каком именно этапе можно будет обсуждать такое бронирование.

Читайте: В Раде зарегистрировали законопроект об «экономическом бронировании»

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики» или законопроект об «экономическом бронировании».

Видео: Будет ли экономическое бронирование от мобилизации

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
penetrator1963
penetrator1963
30 июля 2024, 18:28
#
Марченко в голову не приходило, когда вопрос «выжить» будет снят с повестки дня, то «экономическое бронирование» уже никому не будет нужно? ну и тут он тоже лукавит, по сути выживает Украины внешними подачками, экономика в упадке, поэтому они и не видят смысла в этом бронировании.
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0
Mini Mi
Mini Mi
30 июля 2024, 18:50
#
Выжить это он про Зевласть пишет? Потому что людям для того чтобы выжить нужны другие действия.
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