Марченко о «экономическом бронировании»: Идея актуальная, но сейчас главная задача — выжить

Идея экономического бронирования остается актуальной, но сейчас первая задача — выжить. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина.

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Позиция министра

«Эта идея экономического бронирования остается актуальной. Но сейчас самая первая задача — выжить. Для того чтобы выжить, нам нужны деньги и достаточное количество людей, готовых защищать эту страну», — сказал Марченко.

И только после этого можно будет «говорить обо всех других вещах», в том числе и об экономическом бронировании, считает министр.

В то же время чиновник пока не готов сказать, на каком именно этапе можно будет обсуждать такое бронирование.

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