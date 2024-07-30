«Ситуация критическая»: министр финансов о повышении налогов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью «РБК-Украина», что ситуация в стране критическая. По его словам, нельзя затягивать вопрос повышения налогов, потому что времени, чтобы перекрыть дефицит и не создать бюджетный кризис, осталось мало.

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Что сказал министр

«Честно скажу — ситуация критическая. Для нас остается актуальным обеспечение сектора безопасности и обороны. Способы мы предложили, можно дискутировать. Но мы хотели бы, чтобы эта дискуссия была очень короткой и эффективной — договорились о пересмотре и имплементировали. Времени для затягивания дискуссии у нас нет», — сказал Марченко.

Марченко отметил, что главной задачей правительства было обеспечить справедливость в оплате военного сбора. И это был основополагающий принцип, почему избрали именно военный сбор, а не другие налоги.

Он добавил, что по поводу НДС была долгая дискуссия и увеличение ставки автоматически повлияло бы на стоимость реализуемых товаров.

По словам Марченко, правительство достаточно корректно подходит к повышению налогов, и это впервые Минфин идет на такой шаг во время войны.

Варианты повышения налогов

Напомним, что спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе. Вместо него могут повысить НДС.

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Кабмин 18 июля одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд. грн., в том числе 495,3 млрд. грн. — на оборону.

Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд. грн. Больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.

Что планирует повысить Кабмин