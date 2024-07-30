Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью «РБК-Украина», что ситуация в стране критическая. По его словам, нельзя затягивать вопрос повышения налогов, потому что времени, чтобы перекрыть дефицит и не создать бюджетный кризис, осталось мало.
«Ситуация критическая»: министр финансов о повышении налогов
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Что сказал министр
«Честно скажу — ситуация критическая. Для нас остается актуальным обеспечение сектора безопасности и обороны. Способы мы предложили, можно дискутировать. Но мы хотели бы, чтобы эта дискуссия была очень короткой и эффективной — договорились о пересмотре и имплементировали. Времени для затягивания дискуссии у нас нет», — сказал Марченко.
Марченко отметил, что главной задачей правительства было обеспечить справедливость в оплате военного сбора. И это был основополагающий принцип, почему избрали именно военный сбор, а не другие налоги.
Он добавил, что по поводу НДС была долгая дискуссия и увеличение ставки автоматически повлияло бы на стоимость реализуемых товаров.
По словам Марченко, правительство достаточно корректно подходит к повышению налогов, и это впервые Минфин идет на такой шаг во время войны.
Варианты повышения налогов
Напомним, что спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе. Вместо него могут повысить НДС.
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Кабмин 18 июля одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд. грн., в том числе 495,3 млрд. грн. — на оборону.
Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд. грн. Больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.
Что планирует повысить Кабмин
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повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса до 5%;
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установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами — предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФОП плательщиками единого налога третьей группы;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% стоимости реализуемых ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФОП, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;
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установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;
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установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;
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установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр газированных сладких напитков.
Комментарии - 17
Тютюн мінімум 30% в тіні, це десятки мільярдів
Повний безлад у прикордонників, там просто шалені гроші.
Оборутки з ПДВ, десятки мільярдів (якщо не сотні)
Гральний бізнес, оте що зараз сплачується це тільки показуха, відсотків 10 максимум, все інше в тіні
Тільки з цього можна отримати додатково кілька сотен мільярдів, а ще є купа того де можна зекономити, оптимізувати тощо
Але ж ні, просто підвищити податок, ну і хто його платити буде?
Я думаю ви розумієте, що це просто популізм від тої «розумної і фахової людини» та гарні казочки для таких же «розумних», свідомо пишу це в лапках. Виконати таке не реально не тільки в Україні, а ніде у світі.
Бо ж якщо чиновник бере хабара — то погано. А коли звичайна людина трішки десь підмазує, щоб їй було краще (прикордоннику, лікарю, ТЦК, податковій і тд) — то це можна. І в цьому і є корінь проблеми
Звісно що виконати це нереально, але не тому що немає можливості, а тому що всі помазані і у всіх руки «брудні»
дякую вам 73%
Имхо, выбрали бы парашку, то с экономикой действительно всё было бы проще- можно было бы вести переговоры, чтобы Венгрия приняла всю территорию Украины к себе, ведь г. Ужгород не такой и большой.
Вообще экономический блок у текущей власти полнейшее дно
Кстати, вы почему-то напрочь забыли упомянуть теневую экономику, которая составляет более 30% ВВП и её частичный вывод из тени, что может дать намного больше налогов чем тот же прогрессивный НДФЛ при средней зарплате по стране менее 16тыс грн.
Касаемо уменьшения НДС. Если цель добить бизнес и полностью убрать инвест привлекательность Украины, то конечно не нужно его уменьшать
Кредитование бизнеса под низкий процент (который на западе считается нормой), не для войны? Конечно, если есть цель уничтожить весь бизнес
Это все так очевидно и становиться еще более явно сейчас