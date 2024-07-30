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30 июля 2024, 10:46 Читати українською

«Ситуация критическая»: министр финансов о повышении налогов

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью «РБК-Украина», что ситуация в стране критическая. По его словам, нельзя затягивать вопрос повышения налогов, потому что времени, чтобы перекрыть дефицит и не создать бюджетный кризис, осталось мало.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил в интервью «РБК-Украина», что ситуация в стране критическая.

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Что сказал министр

«Честно скажу — ситуация критическая. Для нас остается актуальным обеспечение сектора безопасности и обороны. Способы мы предложили, можно дискутировать. Но мы хотели бы, чтобы эта дискуссия была очень короткой и эффективной — договорились о пересмотре и имплементировали. Времени для затягивания дискуссии у нас нет», — сказал Марченко.

Марченко отметил, что главной задачей правительства было обеспечить справедливость в оплате военного сбора. И это был основополагающий принцип, почему избрали именно военный сбор, а не другие налоги.

Он добавил, что по поводу НДС была долгая дискуссия и увеличение ставки автоматически повлияло бы на стоимость реализуемых товаров.
По словам Марченко, правительство достаточно корректно подходит к повышению налогов, и это впервые Минфин идет на такой шаг во время войны.

Варианты повышения налогов

Напомним, что спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе. Вместо него могут повысить НДС.

Читайте также: В правительстве объяснили, почему не будут повышать НДС

Кабмин 18 июля одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд. грн., в том числе 495,3 млрд. грн. — на оборону.

Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд. грн. Больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.

Что планирует повысить Кабмин

  • повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса до 5%;

  • установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами — предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФОП плательщиками единого налога третьей группы;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% стоимости реализуемых ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФОП, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;

  • установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;

  • установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр газированных сладких напитков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 17

+
+235
71066186
71066186
30 июля 2024, 10:49
#
А може почати із скорочення видатків для чиновників та їх кількості?
+
+114
nitrolog
nitrolog
30 июля 2024, 10:58
#
По суспільному радіо вчора одна розумна та фахова людина дуже аргументовано розказувала, де можна взяти гроші без змін податків, ба більше ці кошти які є де взяти повністю перекрили би нестачу бюджету, але таких людей не пускають і не слухають, бо тоді влада визнає що вона нічого не може зробити з тіньовим бізнесом, хоча вона ж його і кришує.
Тютюн мінімум 30% в тіні, це десятки мільярдів
Повний безлад у прикордонників, там просто шалені гроші.
Оборутки з ПДВ, десятки мільярдів (якщо не сотні)
Гральний бізнес, оте що зараз сплачується це тільки показуха, відсотків 10 максимум, все інше в тіні
Тільки з цього можна отримати додатково кілька сотен мільярдів, а ще є купа того де можна зекономити, оптимізувати тощо
Але ж ні, просто підвищити податок, ну і хто його платити буде?
+
0
vipost
vipost
30 июля 2024, 12:27
#
Це усе треба робити і то ще на вчора, але як думаєте, скільки часу піде на те, щоб вивести той «Тютюн» з тіні? А впіймати кожного корупціонера на митниці? А прикордонника?
Я думаю ви розумієте, що це просто популізм від тої «розумної і фахової людини» та гарні казочки для таких же «розумних», свідомо пишу це в лапках. Виконати таке не реально не тільки в Україні, а ніде у світі.

Бо ж якщо чиновник бере хабара — то погано. А коли звичайна людина трішки десь підмазує, щоб їй було краще (прикордоннику, лікарю, ТЦК, податковій і тд) — то це можна. І в цьому і є корінь проблеми
+
0
nitrolog
nitrolog
30 июля 2024, 12:42
#
Це не популізм, просто треба брати і робити, а не впарювати з телемарафону ахінею.
Звісно що виконати це нереально, але не тому що немає можливості, а тому що всі помазані і у всіх руки «брудні»
+
+164
Moonlighter
Moonlighter
30 июля 2024, 10:55
#
Не понимаю, а как правительство бюджет принимало пол года назад, если уже в январе-феврале увидели дыру в 500 миллиардов? Вы за него голосовали и потужный его подписывал. Так может и возьмете теперь ответственность за его провал и не профессионализм?
+
+134
oldman54
oldman54
30 июля 2024, 10:59
#
Министерство потужных решений
+
+118
malfar
malfar
30 июля 2024, 11:04
#
За про.оби (промахи) капитана подлодки платить вся команда…
+
+89
nitrolog
nitrolog
30 июля 2024, 11:04
#
Тому що при владі одні дилетанти, випускники Трускавця, гравці на роялях і всякі тамади та актори, там немає жодного профі або людини яка розумілась на тому що робить хоча б основи, там повний 0
дякую вам 73%
+
+15
vipost
vipost
30 июля 2024, 12:30
#
Порохоботів вже 5 років не попускає)))
+
0
mantis05
mantis05
30 июля 2024, 12:36
#
Никогда не спрашивай порохобота, за сколько парашка закончила АТО, почему посадила корешей в КСУ, и что случилось при его каденции с укроборонпромом.
Имхо, выбрали бы парашку, то с экономикой действительно всё было бы проще- можно было бы вести переговоры, чтобы Венгрия приняла всю территорию Украины к себе, ведь г. Ужгород не такой и большой.
+
+26
mantis05
mantis05
30 июля 2024, 11:05
#
Дяди на НДС скрутках и компенсаторососы: да-да, давайте НДС увеличивать :D
+
+31
potator
potator
30 июля 2024, 11:11
#
Пора задуматься внутренним вкладчикам стоит ли у шмарченков триллион держать
+
+29
ESP3
ESP3
30 июля 2024, 11:37
#
А ведь существуют в мире еще такие понятия как — либералиция экономики, упрощение движения товаров и услуг, уменьшение налогов (в Швейцарии к примеру НДС 7%), замена налога на прибыль, налогом на выведенный капитал (тогда не будет смысла тех кто у власти пользоваться своими офшорами?), поддержка бизнеса, прогрессивный налог (или олигархи против?), экономическое чудо и т. д.

Вообще экономический блок у текущей власти полнейшее дно
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июля 2024, 12:05
#
Весь ваш перечень не для страны, которая более двух с половиной лет подвергается внешней военной агрессии и её экономика частично держиться на внешнем финансировании.

Кстати, вы почему-то напрочь забыли упомянуть теневую экономику, которая составляет более 30% ВВП и её частичный вывод из тени, что может дать намного больше налогов чем тот же прогрессивный НДФЛ при средней зарплате по стране менее 16тыс грн.
+
+55
ESP3
ESP3
30 июля 2024, 12:17
#
Замена налога на прибыль, налогом на выведенный капитал не для войны? Конечно, если у тех кто у власти есть свои офшоры. Прогрессивный налог, когда олигархи платят налоги больше чем бедные, не для войны? Конечно, если ты олигарх.

Касаемо уменьшения НДС. Если цель добить бизнес и полностью убрать инвест привлекательность Украины, то конечно не нужно его уменьшать

Кредитование бизнеса под низкий процент (который на западе считается нормой), не для войны? Конечно, если есть цель уничтожить весь бизнес

Это все так очевидно и становиться еще более явно сейчас
+
+10
mantis05
mantis05
30 июля 2024, 12:34
#
Чтобы корова давала больше молока и меньше ела- её надо больше доить и меньше кормить. Что получили те, кто вышел из тени? Увеличение налогов, проверки, кошмаринг кассовых аппаратов. Что получили те кто в тени? Еще несколько веских аргументов, в пользу тени. Уже, некоторые вещи перешли в крипту, не из-за технологичности и прочей чепухи, а из-за возможности сэкономить
+
+25
timion
timion
30 июля 2024, 12:01
#
Пора вмикати станок)
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