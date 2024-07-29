В Украине растет спрос на пикапы

В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили 1372 новых пикапа. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Львиную долю (95%) этих авто приобрели юридические лица. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.