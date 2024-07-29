В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили 1372 новых пикапа. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Львиную долю (95%) этих авто приобрели юридические лица. Об этом говорится в сообщении Укравтопрома.
В Украине растет спрос на пикапы
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Самые популярные пикапы
Самым популярным пикапом в I полугодии был Peugeot Landtrek.
В лидерскую пятерку новых пикапов попали:
- Peugeot Landtrek — 397 ед.;
- Mitsubishi L200 — 361 ед.;
- Toyota Hilux — 341 ед.;
- For Rdanger — 79 ед.;
- Isuzu D-Max — 61 ед.
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Источник: Минфин
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