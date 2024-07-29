Цены на книги могут вырасти на 20-30% в 2025 году

В 2025 году розничная цена книги может вырасти минимум на 20−30%, спрогнозировал в интервью Forbes генеральный директор издательства «Ранок» Виктор Круглов.

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Как изменились цены на книги

За последние три года цена книги выросла примерно на 50%, говорит Круглов. Больше всего — в 2023-м, после чего цена зафиксировалась из-за падения покупательной способности населения. Но сейчас розничная цена книги будет расти, уверен генеральный директор «Ранку».

Больше всего на цену книги влияет возросшая стоимость полиграфических услуг, объясняет Круглов.

Еще один фактор удорожания — отключение электричества. Из-за них многие типографии работают на генераторах.

«Когда начались отключения, мы купили почти всем сотрудникам зарядные станции, — говорит гендиректор „Ранку“. — Наши системные администраторы сделали подключаемые к автомобильному аккумулятору устройства, чтобы можно было работать, когда электричества нет по 6−7 часов». Расходы издательства на то, чтобы достичь энергетической автономности достигли миллионов, добавляет Круглов.

На цену изданий также влияет растущая цена на бумагу и постоянно растущая стоимость человеческого труда, говорит топ-менеджер.

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Напомним

Ранее «Минфин» писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11251 о предоставлении совершеннолетним украинцам 908 грн на приобретение книг.

Согласно закону, 908 грн предоставляется:

в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста;

при рождении ребенка — одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

Сертификат в «Дии» можно будет обменять на электронные /бумажные/аудио/ для лиц с нарушением зрения книги.