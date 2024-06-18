Украинцы получат 900 гривен на книги. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11251 о предоставлении совершеннолетним украинцам 908 грн на приобретение книг. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Речь идет о законе по уточнению деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг.

Подробности

Согласно закону, 908 грн предоставляется:

в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста;

при рождении ребенка — одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

Сертификат в «Действии» можно будет обменять на электронные /бумажные/аудиальные/ для лиц с нарушением зрения книги.

«Выделенные деньги со счетов нашей читающей молодежи перейдут в поддержку украинских издателей. Как говорят, всем будет счастье и юные украинцы получат книги на украинском языке по собственному выбору и издательства по предварительным подсчетам смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 — 2 млн экземпляров», — прокомментировала закон нардеп Евгения Кравчук.

Субсидии

Также этот закон предусматривает порядок предоставления субсидий для возмещения аренды для помещений магазинов.

Государственная субсидия предоставляется в размере арендной платы, уплаченной за квартал, в то же время размер государственной субсидии не может превышать 20% общей стоимости книгоиздательской продукции, реализуемой распространителем книгоиздательской продукции через специализированный магазин для торговли книгами, расположенный в объекте аренды.