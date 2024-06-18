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18 июня 2024, 16:54 Читати українською

Украинцы получат 900 гривен на книги. Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11251 о предоставлении совершеннолетним украинцам 908 грн на приобретение книг. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11251 о предоставлении совершеннолетним украинцам 908 грн на приобретение книг.
Фото: pixabay.com

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Речь идет о законе по уточнению деятельности Украинского института книги по поддержке распространителей издательской продукции и предоставлению государственной помощи на приобретение книг.

Подробности

Согласно закону, 908 грн предоставляется:

  • в течение года со дня достижения гражданином Украины 18-летнего возраста;
  • при рождении ребенка — одному из родителей или других законных представителей ребенка в течение года со дня рождения ребенка.

Сертификат в «Действии» можно будет обменять на электронные /бумажные/аудиальные/ для лиц с нарушением зрения книги.

«Выделенные деньги со счетов нашей читающей молодежи перейдут в поддержку украинских издателей. Как говорят, всем будет счастье и юные украинцы получат книги на украинском языке по собственному выбору и издательства по предварительным подсчетам смогут за эти деньги выдать дополнительно 1,5 — 2 млн экземпляров», — прокомментировала закон нардеп Евгения Кравчук.

Субсидии

Также этот закон предусматривает порядок предоставления субсидий для возмещения аренды для помещений магазинов.

Государственная субсидия предоставляется в размере арендной платы, уплаченной за квартал, в то же время размер государственной субсидии не может превышать 20% общей стоимости книгоиздательской продукции, реализуемой распространителем книгоиздательской продукции через специализированный магазин для торговли книгами, расположенный в объекте аренды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+100
eurousa
eurousa
18 июня 2024, 17:05
#
Щоб потім не казали що держава їм нічого не дала))
+
0
Rubi0
Rubi0
18 июня 2024, 17:11
#
А через 18 лет за 900 гривен точно книжку можно будет купить?))) есть ощущение что только на разукрашку хватит.
+
0
vfp
vfp
18 июня 2024, 17:28
#
Новонародженому батьки куплять та будуть колискові читати, а от до змін було по досягненю 14 років, а тепер 18…
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
18 июня 2024, 17:56
#
Но вообще спасибо доброму госбарину, который заботится о просвещении своих холопов. Правда холоп всего за одну неделю, просто покупая еду в магазине, заплатит налогов в два-три раза больше, чем эти 900 гривен. А еще ж есть налоги с зарплатки. И налоги на недвижку и на землю. И инфляционный налог. И много всяких-разных других налогов и поборов.
+
0
Smerch747
Smerch747
18 июня 2024, 18:18
#
Враховуючи Єдопомогу на 1000грн під час корони на книжки і зараз — складається враження що хтось при владі, таким прикольним чином, переливає собі кошти в карман через книгарні)
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