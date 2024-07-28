Минфин - Курсы валют Украины

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28 июля 2024, 11:30 Читати українською

НБУ продолжает продажу валюты: курс гривны за неделю укрепился

На прошлой неделе регулятор продал на рынке $785 млн, пытаясь остановить падение гривны. Впрочем, объем интервенций меньше, чем в предыдущий период. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

На прошлой неделе регулятор продал на рынке $785 млн, пытаясь остановить падение гривны.

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В то же время, НБУ покупает очень мало валюты. В течение 22−26 июля объем составил всего $0,51 млн.

В предыдущую неделю регулятор «выбросил» на рынок $950 млн, резко увеличив объемы.

Валютные интервенции НБУ / Источник: bank.gov.ua

С начала лета регулятор не покупал больших объемов валюты и пытался повлиять на курс гривны продажами.

График изменения цены доллара США с 31 мая по 29 июля 2024 года / Источник: bank.gov.ua

Если в течение последней недели НБУ удалось укрепить гривну с 41,49 грн до 41,19 грн, то за лето это сделать не удалось, в официальном курсе гривна упала за этот период почти на 70 копеек, обновив свой исторический минимум (41,49 грн).

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+30
Bob2024
Bob2024
28 июля 2024, 12:11
#
«курс гривны за неделю укрепился»

до 36.6 укрепился курс или до 41 с лишним ? А регулятор оставил основную ставку на том же уровне в 13%, как будто у нас все за@.бись и хорошо ? Ну-ну
+
+5
Qwerty1999
Qwerty1999
28 июля 2024, 12:36
#
У сотрудников НБУ однозначно всё хорошо…
+
0
Smerch747
Smerch747
28 июля 2024, 13:34
#
Так регулятор оставил, а не снизил — как раз из-за того что всё стало хуже.
+
+30
Prya
Prya
28 июля 2024, 12:35
#
Время покупать.
+
0
financialGenius
financialGenius
28 июля 2024, 13:37
#
Два года назад настало и не прошло пока .
+
+5
mphet26
mphet26
28 июля 2024, 14:10
#
Своим наливают
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