НБУ продолжает продажу валюты: курс гривны за неделю укрепился

На прошлой неделе регулятор продал на рынке $785 млн, пытаясь остановить падение гривны. Впрочем, объем интервенций меньше, чем в предыдущий период. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

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В то же время, НБУ покупает очень мало валюты. В течение 22−26 июля объем составил всего $0,51 млн.

В предыдущую неделю регулятор «выбросил» на рынок $950 млн, резко увеличив объемы.

Валютные интервенции НБУ / Источник: bank.gov.ua

С начала лета регулятор не покупал больших объемов валюты и пытался повлиять на курс гривны продажами.

График изменения цены доллара США с 31 мая по 29 июля 2024 года / Источник: bank.gov.ua

Если в течение последней недели НБУ удалось укрепить гривну с 41,49 грн до 41,19 грн, то за лето это сделать не удалось, в официальном курсе гривна упала за этот период почти на 70 копеек, обновив свой исторический минимум (41,49 грн).