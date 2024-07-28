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28 июля 2024, 10:49 Читати українською

Новая Почта открыла первое отделение в Риме

Новая почта открыла отделение в итальянской столице Рим. Это второе отделение украинской компании в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая почта открыла отделение в итальянской столице Рим.

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Новое отделение заработало по адресу Via Albalonga 9−11. Оно работает ежедневно, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00.

В отделении клиенты могут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг до и из Украины, внутри страны и между европейскими странами присутствия «Новой почты».

Кроме того, вскоре в Риме и пригороде заработает собственная курьерская доставка компании, как это уже работает в Милане, где появилось первое отделение НП. В то же время, клиенты смогут отправлять посылки в любой уголок страны.

С июня клиентам стала доступна новая услуга доставки в почтоматы и пункты выдачи посылок от партнерской сети GLS, работающих в любом уголке страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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torn
torn
28 июля 2024, 13:47
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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