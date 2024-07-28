Новая Почта открыла первое отделение в Риме

Новая почта открыла отделение в итальянской столице Рим. Это второе отделение украинской компании в этой стране. Об этом сообщает пресс-служба компании.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новое отделение заработало по адресу Via Albalonga 9−11. Оно работает ежедневно, с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 18:00.

В отделении клиенты могут отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг до и из Украины, внутри страны и между европейскими странами присутствия «Новой почты».

Кроме того, вскоре в Риме и пригороде заработает собственная курьерская доставка компании, как это уже работает в Милане, где появилось первое отделение НП. В то же время, клиенты смогут отправлять посылки в любой уголок страны.

С июня клиентам стала доступна новая услуга доставки в почтоматы и пункты выдачи посылок от партнерской сети GLS, работающих в любом уголке страны.