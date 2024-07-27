Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 11258 и № 11259 об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
Президент подписал законы об освобождении от налогов импорта энергооборудования
Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 11258 и № 11259 об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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Там также есть правки об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики:
- электрогенераторное оборудование;
- оборудование для ветра и солнечной генерации;
- аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).
Также есть:
- оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам;
- моя правка об освобождении тактических наушников для военных.
Источник: Минфин
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