Президент подписал законы об освобождении от налогов импорта энергооборудования

Президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 11258 и № 11259 об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.