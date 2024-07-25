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25 июля 2024, 18:54 Читати українською

Прибыль Hyundai выросла на 25%

Компания Hyundai сообщила, что мировые оптовые продажи автомобилей упали на 0,2% в текущем квартале. При этом чистая прибыль компании за закончившийся в июне квартал составила 4,174 трлн вон, или около $3,02 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания Hyundai сообщила, что мировые оптовые продажи автомобилей упали на 0,2% в текущем квартале.
Фото: pixabay.com

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Hyundai продемонстрировала больше, чем ожидалось, рост прибыли во втором квартале, при этом высокие продажи автомобилей в США компенсировали вялый спрос в Южной Корее и других странах.

Выручка за квартал выросла на 6,6% до 45,021 трлн вон. Операционная прибыль составила 4,279 триллиона вон, что стало лучшим квартальным показателем за всю историю Hyundai.

Компания сообщила, что ее глобальные оптовые продажи автомобилей упали на 0,2% во втором квартале, но продажи в Северной Америке подскочили на 15%.

Hyundai заявила, что ожидает, что спрос на гибридные автомобили останется высоким в ближайшей перспективе, добавив, что чистые электромобили будут лидировать на рынке экологически чистых транспортных средств в долгосрочной перспективе.

Напомним

«Минфин» писал, что акции Hyundai Motor на Корейской бирже подскочили на 6,3% после того, как стало известно о планах первоначального размещения акций индийского подразделения компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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