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25 июля 2024, 16:24 Читати українською

Президент поручил Кабмину рассмотреть петицию о запрещении повышения тарифов на электроэнергию

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть петицию по запрету повышения цен на электроэнергию в условиях войны, набравшей более 25 тысяч подписей. Об этом глава государства отметил в ответ на указанную петицию на сайте Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть петицию по запрету повышения цен на электроэнергию в условиях войны, набравшей более 25 тысяч подписей.

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Что известно

«Вопрос ценового регулирования на розничном рынке электроэнергии важен и чувствителен для наших граждан, особенно при нынешних условиях военного положения. Уверен, что он должен решаться через соблюдение баланса между необходимостью мобилизации всех возможных ресурсов для безопасности энергообеспечения и надлежащей социальной защитой наших малообеспеченных граждан», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что по закону именно правительство обеспечивает проведение государственной ценовой политики и социальной защиты граждан.

Глава государства напомнил, что Кабинетом министров реализуется программа жилищных субсидий для помощи социально уязвимым категориям населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. После роста с 1 июня цены на электроэнергию для бытовых потребителей Пенсионный фонд автоматически перечислит размер субсидий для граждан.

«Учитывая социальную значимость поднятого вопроса, я обратился к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав и свобод граждан, и определиться относительно соответствующих мер реагирования», — сообщил президент.

Зеленский также уточнил, что дополнительно предложил ускорить введение мер по созданию новой децентрализованной генерации электроэнергии, наладить регулярное информирование населения о положении дел в топливно-энергетическом комплексе Украины и использовании средств на его восстановление, в том числе за счет международной помощи.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в мае 2024 года правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн/кВт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
25 июля 2024, 17:21
#
Третині українців вистачає грошей тільки на їжу: шокувальне соцопитування. Гірше ж точно не буде? (с)
Менше ніж 9 відсотків українців отримують доходи, яких вистачає не все необхідне, і стільки ж мушуть обмежувати себе навіть у харчуванні.
На тлі нещодавнього підвищення податків Центр Разумкова провів соціальне дослідження фінансової стійкості й добробуту українців. Його результати дійсно шокують, адже переважна частина населення фактично перебуває на межі бідності або навіть поза нею.
Про це пише «Дзеркало тижня», на чиє замовлення проводилося опитування.
Отже, відповіді респондентів на запитання «Яке з тверджень найточніше відповідає фінансовому стану вашої сім'ї?» розподілилися таким чином:
вистачає на їжу та одяг, але для купівлі чогось дорожчого (наприклад, побутової техніки) доводиться відкладати — 48,2%;
на їжу вистачає, але купувати одяг уже важко — 32,2%;
не вистачає грошей навіть на їжу — 9,1%;
вистачає на все, заощаджень вимагають лише дуже дорогі покупки (наприклад, авто) — 7,4%;
сім'я може собі дозволити все, що забажає — 1,2%.
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