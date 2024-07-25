Президент поручил Кабмину рассмотреть петицию о запрещении повышения тарифов на электроэнергию

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть петицию по запрету повышения цен на электроэнергию в условиях войны, набравшей более 25 тысяч подписей. Об этом глава государства отметил в ответ на указанную петицию на сайте Офиса президента.

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Что известно

«Вопрос ценового регулирования на розничном рынке электроэнергии важен и чувствителен для наших граждан, особенно при нынешних условиях военного положения. Уверен, что он должен решаться через соблюдение баланса между необходимостью мобилизации всех возможных ресурсов для безопасности энергообеспечения и надлежащей социальной защитой наших малообеспеченных граждан», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что по закону именно правительство обеспечивает проведение государственной ценовой политики и социальной защиты граждан.

Глава государства напомнил, что Кабинетом министров реализуется программа жилищных субсидий для помощи социально уязвимым категориям населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. После роста с 1 июня цены на электроэнергию для бытовых потребителей Пенсионный фонд автоматически перечислит размер субсидий для граждан.

«Учитывая социальную значимость поднятого вопроса, я обратился к премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав и свобод граждан, и определиться относительно соответствующих мер реагирования», — сообщил президент.

Зеленский также уточнил, что дополнительно предложил ускорить введение мер по созданию новой децентрализованной генерации электроэнергии, наладить регулярное информирование населения о положении дел в топливно-энергетическом комплексе Украины и использовании средств на его восстановление, в том числе за счет международной помощи.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в мае 2024 года правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн/кВт.