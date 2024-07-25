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25 июля 2024, 15:05 Читати українською

НБУ улучшил прогноз экономического роста Украины на этот год, однако ухудшил на следующий

Национальный банк прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,7%. Регулятор улучшил прогноз по сравнению с апрелем (3,0%). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,7%.
Фото: НБУ

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По прогнозу НБУ, в 2025 году экономика вырастет на 4,1% (предыдущий прогноз — 5,3%), в 2026 году ВВП увеличится на 4,8% (предыдущий прогноз — 4,5%).

«Несмотря на дефицит электроэнергии и меньшие по сравнению с предыдущим годом урожаи, НБУ даже несколько улучшил прогноз экономического роста на этот год — до 3,7%.

Это обусловлено лучшими результатами первого квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенного поколения, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования", — говорится в сообщении НБУ.

Читайте также: Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
25 июля 2024, 15:30
#
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