Национальный банк прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,7%. Регулятор улучшил прогноз по сравнению с апрелем (3,0%). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ улучшил прогноз экономического роста Украины на этот год, однако ухудшил на следующий
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По прогнозу НБУ, в 2025 году экономика вырастет на 4,1% (предыдущий прогноз — 5,3%), в 2026 году ВВП увеличится на 4,8% (предыдущий прогноз — 4,5%).
«Несмотря на дефицит электроэнергии и меньшие по сравнению с предыдущим годом урожаи, НБУ даже несколько улучшил прогноз экономического роста на этот год — до 3,7%.
Это обусловлено лучшими результатами первого квартала и ожидаемым расширением бюджетных стимулов, а также развитием распределенного поколения, в том числе при поддержке масштабных программ кредитования", — говорится в сообщении НБУ.
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Источник: Минфин
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