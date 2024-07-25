АМКУ рассмотрит продажу мобильного оператора lifecell за более чем $500 миллионов

Антимонопольный комитет сегодня планирует рассмотреть заявку французской компании DVL Telecom миллиардера Ксавье Ньеля на покупку украинского оператора lifecell. Об этом говорится в проекте повестки дня заседания комитета 25 июля, хотя дедлайн для рассмотрения заявки прошел неделю назад — 18 июля, пишет Forbes.

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Продажа lifecell.

Речь идет о приобретении на французском DVL Telecom трех украинских компаний — «Глобал Билги», «Лайфселл» и «Укртауэр».

Французский миллиардер готов заплатить за оператора $525 млн. Это потенциально самое большое соглашение десятилетия вместе с приобретением провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Воля», отмечает издание. В том числе сумма сделки по приобретению «Датагруп-Volia» может составить $120 млн.

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Предыстория

Ранее сообщалось, что в конце декабря французская компания объявила о покупке в Украине подразделений компании Turkcell — lifecell, Глобал Билги и Укртауэр, а это третий по размеру мобильный оператор страны.

Заявку в АМКУ пришлось подавать дважды — впервые компании вернули пакет документов из-за их несоответствия законодательным требованиям.

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Проблемой для завершения сделки стал частичный арест долей продаваемых компаний по обвинению в адрес подсанкционного Михаила Фридмана, косвенно контролирующего миноритарную долю в Turkcell.