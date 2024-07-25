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25 июля 2024, 14:12 Читати українською

«Минфин» получил от НБУ фото фальшивых 500 гривен и публикует правила проверки подлинности банкнот

В продолжении информации об увеличении количества фальшивых банкнот в Украине, Национальный банк предоставил редакции «Минфин» фото-пример и описание такой подделки.

В продолжении информации об увеличении количества фальшивых банкнот в Украине, Национальный банк предоставил редакции «Минфин» фото-пример и описание такой подделки.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахА именно номинала 500 гривен старого образца, который преступники рисовали достаточно активно.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

А именно номинала 500 гривен старого образца, который преступники рисовали достаточно активно.

«Заметим, что подлинность банкноты только по фото выявить сложно, она проверяется во время визуального и тактильного контроля», — говорится в комментарии Нацбанка для «Минфина».

В нем также приводятся признаки подделки, которые люди могут проверить самостоятельно. Например, на ощупь проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати.

Против света визуально проверяется наличие:

1. Водяных знаков: многотоновый водяной знак — изображение портрета, повторяющего портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака — изображение цифрового обозначения номинала или графического знака нацвалюты.

2. Сквозного элемента (совмещенное изображение) — фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света.

3. Полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения цифрового обозначения номинала, надписи «ГРН» и изображения малого герба Украины (трезубца).

Также изменяя угол наклона банкноты визуально проверяются:

• Изображения, выполненные оптически-сменными красками, изменяющими цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения (на банкнотах средних и высоких номиналов образца 2003−2007 годов и банкнотах современного поколения номиналами 20, 50 гривен образца 2018 и 2019 годов) обладают кинетическим эффектом (элемент SPARK содержится на банкнотах номиналами 100, 200, 500 и 1000 гривен образца 2014−2019 годов).

• «Оконная» (частично введенная в толщу бумаги) полимерная защитная лента соответствующего цвета (например, на банкнотах номиналом 200 гривен образца 2019 года — синего цвета, номиналом 500 гривен образца 2015 года — темно-серого), содержащая изображение цифрового обозначения и графического знака гривны (у банкнот номиналом 100 — 500 грн), изображения трезубца (у банкноты 1000 грн — пурпурного цвета) и имеет ярко выраженный кинетический эффект (при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты);

• Латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом: темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны, светлом и темном фоне — с короткой стороны.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+111
BatonUA
BatonUA
25 июля 2024, 14:27
#
Треба було додати фото як виглядає оригінальна банкнота в тих же умовах
+
+36
Qwerty1999
Qwerty1999
25 июля 2024, 15:38
#
И чем бы это вам помогло?

Банкоматы пятисотки старого образца уже не выдают, кассы банков тоже.

Чтобы не нарваться на подделку — рассчитывайтесь банковскими картами
или наличными, но с минимальными цифрами сдачи, а не так как делают
некоторые, покупая батон хлеба и литр молока и давая купюру в 1000грн.
+
+15
bonv
bonv
25 июля 2024, 15:28
#
Підробки завжди є і будуть.
+
+15
Pumbovik
Pumbovik
25 июля 2024, 16:54
#
Что-то не похоже на подделку, слишком много заморачиваться надо и дорогое оборудование и краски, чтоб изготовить такую купюру. Похоже больше на брак печати в самом нбу, который потом недосмотрели
+
0
mphet26
mphet26
25 июля 2024, 16:59
#
Вот именно, лепить водяной знак, переливающиеся линии на банкноту экв. 10 долларов это убыточно.
купюра выбранная для примера не похожа на подделку
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