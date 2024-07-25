На утро 25 июля потребление электроэнергии в Украине на 6% меньше его прогнозируемого уровня (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
Укрэнерго: Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 6%
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Уменьшение потребления
При этом, как говорится в сообщении, уменьшился и дефицит мощности — ремонт вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», 25 июля меры по ограничению электроэнергии не будут применяться до 16:00.
Источник: Минфин
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