Укрэнерго: Потребление электроэнергии в Украине снизилось на 6%

На утро 25 июля потребление электроэнергии в Украине на 6% меньше его прогнозируемого уровня (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

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Уменьшение потребления

При этом, как говорится в сообщении, уменьшился и дефицит мощности — ремонт вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», 25 июля меры по ограничению электроэнергии не будут применяться до 16:00.