Зеленский подписал закон о создании «клуба белого бизнеса»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в Украине «клуба белого бизнеса» — перечень добросовестных налогоплательщиков, которых при соблюдении законодательства будут меньше проверять. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Данный закон предусматривает введение перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения.

В список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, резиденты Дия.Сіty, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения.

Преимущества

Налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества: