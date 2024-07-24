Rheinmetall получил от Украины официальный заказ на строительство завода боеприпасов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Украины заказ на строительство завода боеприпасов, анонсированного в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

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Ожидается, что реализация проекта начнется в краткосрочной перспективе. А производство боеприпасов начнется в течение 2 лет.

Точная стоимость сделки не указана, Rheinmetall описывает сумму как «low three-digit million euro» (т.е. речь идет о более чем 100 млн евро).

Что будет производить завод

Предприятие будет производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе метательные заряды. Точные объемы производства не уточняются, но это будет «шестизначное число», то есть не менее 100 000 боеприпасов в год.

«Мы воплощаем слова в жизнь и вместе с нашим партнером создадим украинский центр производства боеприпасов. Заказ подчеркивает доверие к опыту и производственным мощностям Rheinmetall. Мы благодарны за возможность поддержать страну в ее реиндустриализации и укреплении обороноспособности», — отметил генеральный директор Rheinmetall AG Армин Памин.

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Напомним

«Минфин» писал, что в Германии экстремисты подожгли садовый дом Армина Паппергера в Германсбурге в Нижней Саксонии. В письме на платформе Indymedia неизвестные признались в содеянном, в частности обвинили концерн в поставке оружия для Украины.