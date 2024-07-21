США сделали последнее предупреждение китайским банкам из-за помощи россии, — Bloomberg

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских организаций, поддерживающих войну россии в Украине. Он намекнул, что под прицелом могут находиться китайские банки. Об этом пишет со ссылкой на Bloomberg.

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«Мы считаем, что Китаю следует остановиться, потому что мы считаем, что это глубоко вне достойного поведения национальных государств. Вы можете ожидать дополнительных санкций, поскольку мы наблюдаем, как эта картина продолжает развиваться в ближайшие недели», — заявил Салливан 19 июля на Форуме безопасности в Колорадо.

Он указал на исполнительный указ президента Джо Байдена в конце прошлого года, позволявший Министерству финансов преследовать банки, способствующие выработке товаров двойного назначения для помощи российской оборонной промышленности. Салливан добавил, что эти полномочия были предоставлены не зря.

«Мы ввели это так, что когда мы найдем банк, который, по нашему мнению, подпадает под режим санкций, мы сможем что-нибудь с этим сделать. Сегодня у меня нет прогнозов, но я просто скажу вам, что со временем мы объединили инструменты, чтобы иметь возможность реагировать на такое поведение. И мы будем реагировать на такое поведение», — подчеркнул советник по нацбезопасности.

По словам журналистов, эти заявления являются последним предупреждением о том, что администрация Байдена рассматривает дополнительные меры по наказанию китайских фирм, которые помогают оборонно-промышленной базе россии. США утверждают, что Китай до сих пор не оказывает прямой смертоносной поддержки россии, но лидеры НАТО на своем саммите неделю назад назвали Китай «решающим фактором» войны. Комментарии Салливана свидетельствуют о том, что новые шаги уже близки.

Страны-союзники все больше озабочены тем, что Пекин приближается к оказанию смертоносной помощи рф, против которой предостерегали западные официальные лица.